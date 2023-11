Dejan gewinnt Jackpot in albanischer Lotterie! (VIDEO)

In einer ungewöhnlichen Verlosung, die vermutlich im Kosovo stattfand, wurde der Gewinner auf eine ganz besondere Art und Weise ermittelt. Ein Video, das auf den sozialen Netzwerken kursiert, zeigt die spannende Ziehung, bei der der Gewinner, Dejan Radic, auf eine Weise ermittelt wurde, die man eher von einer Konfettischlacht kennt. Seine überraschende Reaktion auf den Gewinn sorgt für zusätzliche Unterhaltung.

Ein Video, das derzeit auf den sozialen Netzwerken die Runde macht, zeigt eine Verlosung der besonderen Art. Der Clip, der von @017_dn auf Instagram geteilt wurde und bereits tausende Aufrufe verzeichnet, zeigt die Ziehung eines Gewinners in einer Verlosung, die vermutlich im Kosovo stattfand.

In dem Video ist zu sehen, wie ein Mann in einen Pool voller Lose steigt. Jedes Los trägt den Namen eines Teilnehmers. Der Mann nimmt einen Haufen Lose in die Hand und wirft sie in die Luft, bis nur noch einige in seinen Händen übrig sind. Eines nach dem anderen wirft er weg, bis am Ende nur noch ein einziges Los übrig bleibt. Er schaut es sich genau an und liest schließlich den Namen: Dejan Radic.

Nachdem er den Namen des Gewinners zweimal gesagt hat, hört man das Gespräch der Moderatorin mit den Gästen im Studio. Sie rufen Dejan an und telefonieren mit ihm. Es wird vermutet, dass sie ihn fragen, ob er Albanisch spricht oder versteht. Seine Antwort: „Kaum“.

Aus dem Gespräch geht hervor, dass Dejan ein Fiat-Auto gewonnen hat. Die ungewöhnliche Methode der Gewinnerziehung und die überraschende Reaktion des Gewinners haben das Video zu einem viralen Hit gemacht.