Kroatischer Verein Horizont zeigt besondere Weihnachtsaufführung

Der Verein Horizont des Kroatischen Zentrums, der sich mit der Förderung kreativer Entwicklung von Kindern und Jugendlichen auseinandersetzt, organisierte im Geiste der Weihnachtszeit am 21. Dezember eine Kinderaufführung.

Die Weihnachtsaufführung des Wiener Vereins Horizont entstand im Rahmen ihres einjährigen Bildungsprogramms “Kreative Workshops der kroatischen Sprache für Kinder und Jugendliche”. Die Aufführung wurde von den Kindern geleitet und zeigt, mit welchen Aktivitäten sich die Kinder und Jugendlichen im Verein Horizont von Herbstanfang bis Jahresende beschäftigt haben.

“Sprachentisch”

Gemeinsam mit der kroatischen Botschaft organisierte der Verein Horizont zum Tag der europäischen Sprachen einen “Sprachentisch” im Europahaus, um Wiener Gymnasiasten die Schönheit der kroatischen Sprache und Kultur näher zu bringen. Hierbei wurden Geschichten für Kinder in kroatischer Sprache vorgelesen, der Gastkünstlerverein Kozlići trat mit dem Stück Macak Džingiskan und Miki Trasi auf und auch die Malerin und Kinderbuchautorin Dolores Bujas aus Šibenik errichtete für die jungen Gäste eine Kunstwerkstatt.

Kinderaufführung

Das Weihnachtslied “Stille Nacht” wurde von Kindern auf Kroatisch und Deutsch zum besten gegeben. Und die jüngsten Teilnehmer der Kreativwerkstätten sangen zwei Lieder über den Herbst. Es folgte ein kurzer Schneeflocken Sketch von der 7-jährigen Neva und der 9-jährigen Laura. Am Ende sangen die Kinder zusammen mit ihren Eltern und Freunden das Lied Zvončići (Glöckchen).

Es wurde allerdings nicht nur gesungen. Eine Gruppe aus teilnehmenden Jugendlichen zeigte ihre kurzen Animationsfilme, die sie mit der Stop-Motion-Animationstechnik erstellt hatten.

Adrijana Markon Jurčić (Vorsitzende des Vereins), Matea Pelivan – beides Professoren für kroatische Sprache und Literatur – sowie Leonarda Strenja – Vorschullehrerin – leiteten das Programm der kreativen Workshops. “Die Kinder sind überglücklich zu zeigen, was sie bisher geleistet haben. Auftritte vor Eltern, Großeltern bedeuten ihnen viel, und als Experten auf dem Gebiet der Pädagogik können wir frei sagen, wie wichtig Auftritte vor Publikum für das Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen der Kinder sind.”, erklärt Jurčić.

Rhetorikfähigkeiten

So bringt der Verein Horizont Kindern und Jugendlichen nicht nur Rhetorikfähigkeiten bei, sondern bricht auch mit der Angst, die Muttersprache in der Öffentlichkeit und im alltäglichen Sprachgebrauch zu verwenden. “Es ist wirklich inspirierend, mit so motivierten und immer neugierigen Kleinen zu arbeiten, die jedes unserer Worte in sich aufnehmen“, so Pelivan und Strenja. Am Ende der Weihnachtsfeier verabschiedeten sich die Kinder von ihren Lehrern und nahmen süße Weihnachtspakete, unbezahlbare Erlebnisse und schöne Erinnerungen mit nach Hause.