Nach H&M: Nächste Modekette entfernt alle XL-Größen

Nach H&M wird die nächste Modekette den XL-Bereich in den Filialen entfernen. Die Änderung kommt bei der Kundschaft nicht gut an. H&M hat damals großen Shitstorm bekommen. Viele Kunden fühlen sich ausgegrenzt.

Die bisherige Aufteilung sei laut C&A nicht mehr zeitgemäß. Deswegen wolle man die XL-Größe nur noch online anbieten. „Das XL-Portfolio wird teilweise in die Kernkollektion integriert und teilweise im Online-Shop präsentiert. Die Anpassung des Portfolios wird dabei sukzessive vorgenommen und nicht von heute auf morgen herausgenommen.“

Keine Plus Size – Größen mehr?

Kunden werden in den Shops weniger Klamotten zur Auswahl haben „Vielmehr werden wir im nächsten Jahr eine Übergangsphase sehen, wo etwa der Women’s-XL-Bereich vorerst nur in einem Großteil unserer Geschäfte angepasst wird“, so C&A. Im kommenden Jahr wird diskutiert, bis zu welcher Größe Kleidung im Shop angeboten werden soll.

Der Wunsch der Geschäfte ist es, einen größeren Online-Angebot zu machen, da dort Plus Size-Größen gekauft werde. „Unserer Entscheidung zur Modernisierung […] liegen fundierte Analysen unserer Zielgruppe zugrunde.“