116-Jährige lüftet Geheimnis: Wer dieses geräucherte Fleisch isst, lebt länger!

Die langlebigste Frau der Welt, Susannah Mushatt Jones, die 116 Jahre alt wurde, hatte behauptet, dass sie ihr hohes Alter dem regelmäßigen Konsum von Speck verdankte.

Im Jahr 2015 führte Holiday Retirement eine landesweite Umfrage unter Hundertjährigen durch und befragte dazu Menschen, die zu dem Zeitpunkt 100 Jahre oder älter waren. Die Umfrage beinhaltete Fragen darüber, was das Geheimnis eines langen und erfüllten Lebens sei. Die Antworten dazu lauteten zusammengefasst: viel Zeit mit der Familie verbringen, früh Geld sparen, Probleme lösen, anstatt vor ihnen zu davonzulaufen, sowie körperliche Aktivität.

Die bei weitem interessanteste Antwort gab definitiv Jessie Galan.

Jessie wurde 1906 auf einer Farm in Kintyre, Schottland, in eine Familie mit fünf Schwestern und einem Bruder geboren. Sie lebten in einer kleinen Zwei-Zimmer-Hütte und schliefen zu siebt auf einer Strohmatratze. Sie besuchte eine Zeit lang die Schule, bevor sie als Küchenhilfe in einem Landgasthof zu arbeiten begann. Danach ging sie in die Stadt, wo sie Haushälterin bei einem reichen Geschäftsmann war. Es folgte eine Karriere in der Dienstleistungsbranche sowohl in der Stadt als auch auf dem Land.

Die letzten Tage ihres Lebens verbrachte Jessie in einem Pflegeheim. Sie starb im März 2015. Alle, die sie kannten, beschrieben sie als eine sehr unabhängige Person.

Obwohl sie praktisch bis zu ihrem Tod körperlich aktiv war, hat Jessie körperliche Aktivität niemals als einen Grund für Langlebigkeit erwähnt. Sie betonte stets, dass es nur eine Sache gab, die ihr ein langes Leben ermöglicht habe: Sie hielt sich von Männern fern.