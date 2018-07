„Ajmo Vatreni“: Novak Đoković hofft auf kroatischen WM-Sieg! (VIDEO)

Dass einer der größten Tennisspieler unserer Zeit auch ein eingefleischter Fußballfanatiker ist, wissen die meisten Đoković-Fans. Nun entpuppte er sich auch als Anhänger der kroatischen Nationalmannschaft.

„Ich verfolge die Weltmeisterschaft. Zwar etwas weniger, seit Serbien ausgeschieden ist, aber ich bin definitiv für Kroatien und ich hoffe, dass sie WM-Sieger werden. Wer aber letztendlich gewinnen wird, ist vor allem bei der WM schwer abzusehen“, so der serbische Tennisspieler in einem Interview.

Bereits während des Spiels Kroatien gegen Argentinien postete Nole eine Instagram-Story in der er die kroatische Nationalmannschaft mit den Worten „Ajmo Vatreni!“ anfeuerte.

Auch zu zahlreichen kroatischen Sportlern hegt der Serbe ein freundschaftliches Verhältnis. Wie er bereits in vielen Interviews erzählte, fühle er sich in Kroatien überaus wohl, was unter anderem darauf zurückzuführen ist, dass seine Mutter Wurzeln in der kroatischen Stadt Vinkovci hat.

In folgendem Video könnt ihr euch das komplette Interview anhören: