Alajbegovic mit emotionaler Botschaft: „Träume werden wahr“

Zwei Fotos, ein langer Weg – Anel Alajbegovic meldet sich mit Worten, die unter die Haut gehen.

Aktuell läuft Alajbegovic noch für Red Bull Salzburg auf – ab dem Sommer kehrt er zu Bayer Leverkusen zurück, der ihn zurück in seine Reihen geholt hat. Begleitet wurde diese Nachricht von einem emotionalen Statement: Der Profi veröffentlichte zwei Fotos – eines aus den Anfängen seiner Karriere, eines im Dress der bosnisch-herzegowinischen Nationalmannschaft – und machte deutlich, dass die Liebe zur Heimat niemals verblasst.

Alajbegovics Botschaft

„Das bin ich links auf dem Foto als Kleiner, ganz am Anfang meines Weges. Ein Junge mit Träumen, die größer waren als er selbst – aber mit viel Angst und Zweifeln. Tage, an denen das Training hart war, an denen Verzicht wehtat, an denen ich zwischen Freunden und dem Platz wählen musste, zwischen dem leichteren und dem richtigen Weg. Dort habe ich gelernt, was Disziplin bedeutet, was es heißt zu fallen und stärker wieder aufzustehen. Dort habe ich schlechte Gewohnheiten hinter mir gelassen und mich aufgebaut – Schritt für Schritt, Tag für Tag“, schrieb Alajbegovic.

Und er legte nach: Nichts sei über Nacht entstanden, hinter diesen Bildern verberge sich ein langer Weg stiller Kämpfe, getragen von familiärem Rückhalt und dem unbedingten Glauben daran, dass Träume für jene Wirklichkeit werden, die nicht aufgeben. „Es gab Momente, in denen es am einfachsten gewesen wäre aufzuhören. Als niemand hinschaute, als die Zweifel lauter waren als die Träume. Aber genau dann habe ich begriffen: Champions werden nicht vor Publikum geformt, sondern in der Stille – wenn du dich entscheidest weiterzugehen, obwohl es am schwersten ist. Das ist nicht nur meine Geschichte. Das ist eine Botschaft an jeden, der träumt: Es lohnt sich durchzuhalten, es lohnt sich zu glauben, und jede Anstrengung zahlt sich am Ende aus. Das ist nicht das Ende. Das ist erst der Beginn einer Geschichte, die gerade ihren Anfang genommen hat“, schloss der künftige Leverkusener.