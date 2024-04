Ali’s Shorts: Millionen-Dollar-Auktion erregt Aufsehen!

Wenn Geschichte Stoff wird: Die weiße Boxshorts von Muhammad Ali, Teil eines der größten Kapitel des Boxsports, findet ihren Weg ins Rampenlicht der Auktionswelt. New Yorks renommiertes Auktionshaus Sotheby’s hat seit Ende März eine besondere Memorabilie im Angebot: Die Shorts, die Ali im epischen „Thrilla in Manila“ trug, sind zur Versteigerung ausgestellt und sogar von der Boxikone höchstpersönlich signiert.

Ein Stuck Sportgeschichte mit Siebenstelligem Preisschild

Ein anonym bleibender Sammler ließ bisher das höchste Gebot von 3,8 Millionen Dollar springen, was etwa 3,5 Millionen Euro entspricht. Damit ist der Mindestpreis, welcher vom Verkäufer der Shorts angesetzt wurde, noch nicht erfüllt. Experten prognostizieren, dass diese besondere Shorts zum Schluss der Auktion, die am 12. April endet, bis zu sechs Millionen Dollar einbringen konnte.

Sport-Denkwürdigkeit im Trend

Es scheint, dass die Investoren und Sammler nicht genug von sportlichen Reliquien bekommen können. Neben Alis Shorts werden bei Sotheby’s auch andere bemerkenswerte Kleidungsstucke bekannter Athleten angeboten, einschließlich mehrerer Trikots von NBA-Überflieger Victor Wembanyama.

Ein Trikot, das Geschichte schrieb

Erwähnenswert ist ein Trikot des französischen Basketballspielers, das er bei seinem ersten Spiel in der NBA trug und im November für beeindruckende 762.000 Dollar versteigert wurde – ein Betrag, der den ursprünglich angesetzten Schatzwert um das beinahe Zehnfache übertraf.

In Zeiten, in denen Sammlerstücke der Sportgeschichte derartige Summen erzielen, wird deutlich, dass die Faszination für sportliche Legenden und deren Hinterlassenschaften ungebrochen ist. Möglich ist, dass die weiße Boxshorts von Muhammad Ali ihren endgültigen Wert erst in den letzten Momenten der Auktion offenbaren wird – bis dahin bleibt sie ein heiβ begehrtes Stuck Erinnerung an einen der gröβten Sportmomente überhaupt.