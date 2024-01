Alle Filialen verkauft: Supermarktkette schließt endgültig!

Eine Handelskette hat sich vollständig vom deutschen Markt zurückgezogen. Die letzte ihrer Supermarktfilialen wurde mittlerweile veräußert.

Die Veganz Group AG hat erfolgreich den Betrieb ihrer Filialen abgeschlossen, indem der letzte Standort an der Warschauer Straße in Berlin an einen neuen Betreiber übertragen wurde. Damit schließt auch die letzte verbleibende Filiale der einstigen ersten veganen Supermarktkette Europas ihre Pforten. Die Veganz Group AG setzt nun konsequent ihre Strategie fort, sich auf das Markengeschäft zu fokussieren und die Eigenproduktion innovativer pflanzlicher Produkte wie Mililk auszubauen.

In der Vergangenheit unterhielt die Veganz Group AG zeitweise bis zu zehn Filialen in Europa und agierte ab 2013 als Großhändler, der pflanzliche Ernährung in deutsche Supermärkte einführte. Seit 2020 produziert die Veganz Group AG ihre eigenen veganen Produkte intern. Mit nunmehr vier Produktionsstätten werden Produkte aus den Kategorien Ei-Alternativen, Fischalternativen, Fleischalternativen, Käsealternativen und Milchalternativen in Eigenregie hergestellt.

Veganz beendet Filialbetrieb

Produkte wie der Veganz Cashewbert und die Veganz Mililk haben besondere Aufmerksamkeit erregt. Sie werden nicht nur regelmäßig mit Innovations- und Geschmackspreisen ausgezeichnet, sondern tragen auch dazu bei, neue Nachhaltigkeitskonzepte in der Lebensmittelindustrie voranzutreiben. Die Veganz Mililk ist ein herausragendes Beispiel – eine Hafermilchalternative, die durch 2D-Drucktechnologie Standards in Bezug auf Wasser- und Verpackungseffizienz setzt.

„Mit unseren Markenprodukten im Handel können wir schnell und effektiv sehr viele Menschen erreichen, die vegane Produkte ausprobieren möchten. Aufgrund der großen Nachfrage nach unseren Eigenproduktionsartikeln war es für uns der nächste logische Schritt, das Filialgeschäft zu beenden. Ich danke allen Mitarbeitern, die uns in über 10 Jahren so engagiert begleitet haben.“, sagt Jan Bredack, Gründer und CEO der Veganz Group AG zum Abschied.