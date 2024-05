Alles wegen Breskvica? Voyage ist kein „Generacija Zed“-Mitglied mehr

Das bekannte Label „Generacija Zed“, das für seine Fähigkeit, Stars am Rap-Himmel hervorzubringen, bekannt ist, hat kürzlich ein Compilation-Album veröffentlicht, bei dem jeder Künstler des Labels einen eigenen Song präsentiert. Ein auffälliges Detail in der Trackliste zeigt jedoch, dass Mihajlo Veruovic, besser bekannt unter seinem Künstlernamen Voyage, nicht an dem Projekt teilgenommen hat.

Gerüchten zufolge könnte diese Entscheidung mit dem Beitrag seiner Ex-Freundin Andjela Ignjatovic, bekannt als Breskvica, auf demselben Album in Verbindung stehen. Der Rap-Kollege Henny öffnete kürzlich die Schleusen der Kritik und äußerte sich deutlich über das Fehlen von Voyage. „Er ist nicht mehr Teil von Generation Zed. Mit allen anderen konnten wir uns einigen, nur mit ihm nicht, daher ist er nicht mehr dabei“, so Henny. Er betonte auch seinen Stolz auf die Leistung von Andjela Ignjatovic, auch Breskvica genannt, und ihren Beitrag zum Album.

Während Henny keinen Hehl aus seiner Enttäuschung macht, brachte er damit auch einen persönlichen Traum zum Ausdruck: „Ich würde eines Tages gerne den Eurovision Song Contest gewinnen, manchmal stelle ich mir das vor dem Spiegel vor.“ Diese Bemerkung spiegelt nicht nur die Hoffnungen eines Künstlers wider, sondern zeigt auch die Leidenschaft, mit der die Beteiligten im Musikbusiness ihre Ziele verfolgen.

Lesen Sie auch: Fußballclub Paris Saint-Germain spielt Song von Nucci & VoyageBalkan-Musik erobert die internationale Bühne, als der Song 'Gad' von PSG für ein TikTok-Video genutzt wird.

Fußballclub Paris Saint-Germain spielt Song von Nucci & VoyageBalkan-Musik erobert die internationale Bühne, als der Song 'Gad' von PSG für ein TikTok-Video genutzt wird. Nach Shirin David & Capital Bra: Voyage bringt Ice Tea raus!Die Spannung steigt, und die Fans dürfen sich schon jetzt auf ein erfrischendes Abenteuer freuen.

Nach Shirin David & Capital Bra: Voyage bringt Ice Tea raus!Die Spannung steigt, und die Fans dürfen sich schon jetzt auf ein erfrischendes Abenteuer freuen. Voyage provoziert Breskvica kurz vor ESC-Auftritt!Die serbische Musikszene ist gespalten: Wer wird Serbien beim Eurovision Song Contest vertreten? Prominente Künstler äußern ihre Meinungen.

Igor Panic, bekannt unter dem Künstlernamen Nucci und sowohl Kollege als auch guter Freund von Voyage, nahm eine diplomatischere Haltung ein und vermied jegliche Kritik. „Voyage hat seine Wurzeln dort, sowohl vor als auch mit Breskvica, genauso wie Breskvica selbst. Jeder hat das Recht, Entscheidungen zu treffen und seine Karriere nach eigenen Vorstellungen zu gestalten. Voyage ist mein Freund und die Menschen von dort sind meine Freunde, da würde ich mich nicht zu sehr einmischen wollen. Ich weiß nicht, ob seine Entscheidung durch Breskvicas Song beeinflusst wurde“, erklärte Nucci.