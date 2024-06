Als Baby im Müllcontainer ausgesetzt, heute Millionär!

Geschichten über verlassene, wiedergefundene und adoptierte Kinder lösen tiefgehende Emotionen aus. Sie reichen von Berichten über Kinder weit weg von uns bis hin zu bewegenden Erzählungen aus unserer eigenen Umgebung.

Ein Leben jenseits der Erwartungen

Einen Tag nach seiner Geburt fand man Freddie in der Nähe eines Müllcontainers in einem ländlichen Teil von Florida, allein gelassen von einer Mutter, deren Namen er nie erfahren sollte. Glück im Unglück fand er in Nathan und Betty Figgers, ein Ehepaar, das ihn aufnahm und als ihren Sohn großzog. Die Offenbarung dieser Wahrheit stürzte den jungen Fredy in eine tiefe Krise, doch angetrieben durch die unerschütterliche Liebe und Unterstützung seiner Adoptiveltern, fand er den Mut, über die Schatten seiner Vergangenheit hinauszutreten.

Ein gebrochenes Schicksal, neu zusammengesetzt

In einer Gemeinschaft, die ihn vielfach ablehnte und verspottete, fand Freddie Zuflucht in der Welt der Technologie. Ein kaputter Macintosh-Computer wurde zum Startpunkt seiner unwahrscheinlichen Reise. Mit Hingabe und einem Talent für Technik gelang es ihm, das Gerät zum Laufen zu bringen – ein symbolischer Anfang für den späteren Erfolg. Durch die Unterstützung seiner Eltern, die ihm eine unzweifelhafte Liebe und ein sicheres Zuhause boten, überwand Fredy die Demütigungen und Herausforderungen seiner Kindheit.

Ein Innovator, der die Welt verändert

Freddie Figgers verwandelte sein frühes Interesse in einen revolutionären Karriereweg. Mit nur 21 Jahren wurde er der jüngste Betreiber eines Telekommunikationsunternehmens in den USA und später sogar der erste farbige Eigentümer eines solchen. Seine Erfindungen, beginnend mit einem Gerät zur Ortung seines an Alzheimer erkrankten Vaters bis hin zu einem smarten Blutzuckermessgerät, haben das Potenzial, das Leben vieler Menschen signifikant zu verbessern.

Sein Leben lang war Freddie von dem Gedanken angetrieben, dass seine Herkunft nicht sein Schicksal bestimmt. Heute, als erfolgreicher Unternehmer und Familienvater, widmet er sich neben seiner Karriere auch der Unterstützung von Bildungs- und Gesundheitsprojekten durch seine Stiftung.