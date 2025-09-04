Amazon startet Abverkauf mit bis zu 50 Prozent Rabatt!

Der Online-Gigant Amazon setzt auf den Secondhand-Trend und startet erstmals eine Aktionswoche für gebrauchte Waren mit Rabatten von bis zu 50 Prozent.

Amazon wagt sich erstmals in den Secondhand-Markt vor. Zwischen dem 3. und 9. September veranstaltet der Online-Riese die „Second Chance Deal Days“, bei denen zurückgegebene und generalüberholte Produkte mit Preisnachlässen von bis zu 50 Prozent angeboten werden. Das Sortiment umfasst laut Unternehmensangaben über 60 Millionen Artikel europaweit aus nahezu allen Kategorien wie Elektronik, Computer, Gaming, Haushaltsgeräte, Fitnessprodukte und Spielzeug.

Der Konzern zeigt sich in seiner Mitteilung vom Erfolgskonzept überzeugt. „Wer einmal positive Erfahrungen mit der Qualität und dem Preis-Leistungs-Verhältnis von retournierten Produkten bei Amazon gemacht hat, kauft diese auch zukünftig“, erklärt Rocco Brauniger, Country Manager von Amazon Deutschland. „Jede Retoure wird von unseren Teams sorgfältig geprüft. Kundinnen und Kunden können darauf vertrauen, dass jedes Produkt, das sie während der Second Chance Deal Days kaufen, den von Amazon gewohnten Qualitätsstandards entspricht und mit dem gewohnten Kundenservice und Rückgaberecht angeboten wird.“

Wachsender Secondhand-Trend

Der Gebrauchtwarenhandel erlebt einen deutlichen Aufschwung. Eine von Amazon beauftragte Studie belegt, dass mittlerweile mehr als zwei Drittel der europäischen Verbraucher zu Secondhand-Produkten greifen, während in Österreich fast jeder Zweite im vergangenen Jahr gebrauchte Waren erworben habe. Als Hauptmotive werden die steigenden Lebenshaltungskosten sowie ein wachsendes Umweltbewusstsein genannt. Besonders jüngere Konsumenten tendieren demnach verstärkt zu Gebrauchtwaren.

Finanzielle Vorteile stehen laut der Pressemitteilung des Unternehmens für alle Altersgruppen im Mittelpunkt. Bei jüngeren Käufern sei der Erwerb von Secondhand-Produkten zudem ein Ausdruck ihres Lebensstils. Die Gruppe der 45- bis 60-Jährigen nutze diese Einkaufsoption häufig, um Markenprodukte zu günstigeren Konditionen zu erwerben.

Qualitätssicherung garantiert

Um Vertrauen zu schaffen, betont Amazon seine umfassende Qualitätssicherung. Alle während der Aktionswoche angebotenen Produkte durchlaufen einen strengen Prüf-, Test- und Reinigungsprozess und werden bei Bedarf repariert. Erst danach gelangen die Artikel wieder in den Verkauf – mit vollständiger Garantie und Rückgaberecht. Der Konzern garantiert, dass sowohl beim Retourenkauf als auch im Amazon Renewed Programm alle Produkte den eigenen Qualitätsstandards entsprechen.

Beim „Retourenkauf“ werden geöffnete und gebrauchte Artikel zu reduzierten Preisen angeboten. Sämtliche Produkte werden vor dem Wiederverkauf eingehend geprüft und mit den Zustandsbeschreibungen „Neuwertig“, „Sehr gut“, „Gut“ oder „Akzeptabel“ versehen. Diese Kategorisierung soll Kunden eine fundierte Kaufentscheidung ermöglichen.

Das Programm „Amazon Renewed“ hingegen umfasst neuwertige, generalüberholte Produkte, die von zertifizierten Amazon-Partnern vertrieben werden. Jeder Artikel durchläuft eine professionelle Inspektion, wird getestet und gereinigt. Produkte, die den Anforderungen entsprechen, werden anschließend zu wettbewerbsfähigen Preisen angeboten.