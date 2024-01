Anmeldung in Österreich: Orthodoxe schwimmen für den Casni Krst

Im Rahmen der Feierlichkeiten zum Bogojavljenje, auch bekannt als Epiphanie, nehmen serbisch-orthodoxe Gläubige in Österreich an einer traditionellen Zeremonie teil, bei der sie für den „casni krst“ (ehrwürdiges Kreuz) schwimmen. Dieser Brauch symbolisiert nicht nur den Glauben an die Taufe Christi, sondern betont auch die Einheit der Gemeinschaft.

Bogojavljenje, das am 19. Jänner gefeiert wird, markiert das Ende der „nekrsteni dani“ (untauften Tage), während derer keine Taufen durchgeführt werden. Die Gläubigen begrüßen sich mit den Worten „Bog se javi“ (Gott ist erschienen) und antworten mit „Vaistinu se javi“ (Wahrhaftig erschienen). Vor Bogojavljenje lautet der Gruß „Hristos se rodi“ (Christus ist geboren).

Am Krstovdan und Bogojavljenje erfolgt nach der morgendlichen Liturgie die Weihe des Wassers in der Kirche oder auf dem Kirchengelände. Diese als heilig angesehene Wasser wird mit nach Hause genommen, um das Haus vor bösen Mächten zu schützen. Es wird das ganze Jahr über getrunken, um Heilung und Schutz vor Krankheiten von Körper und Seele zu suchen.

Schwimmen für den „casni krst“

Ein symbolischer Brauch ist das Schwimmen für den casni krst, der die spirituelle Reise eines Menschen repräsentiert, der durch Mühen und Leiden zur Reinheit strebt. Das Kreuz symbolisiert das persönliche Leiden, das jeder Mensch während seines Lebens trägt, analog zu dem, was Christus am Kreuz ertrug. Das gemeinsame Schwimmen betont die Gemeinschaft der Gläubigen und ihre Bereitschaft, einander zu unterstützen.

Anmeldung

Selbst in Österreich beteiligen sich serbisch-orthodoxe Gläubige an diesem traditionellen Brauch. In Linz findet das traditionelle Schwimmen am 21. Jänner auf dem Ausee-See in Asten statt. Interessierte können sich bis zum 18. Jänner unter der Telefonnummer 0660 8119661 bei der Serbisch-Orthodoxen Kirche in Linz anmelden. In Wien organisiert die Kirche Vaskresenja Hristovog eine Segnung der Donau nach der Liturgie am Bogojavljenje.

Dieser religiöse Brauch betont die tiefe spirituelle Verbundenheit der Gläubigen und fördert das Verständnis für die Bedeutung von Bogojavljenje innerhalb der serbisch-orthodoxen Gemeinschaft in Österreich.