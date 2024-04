Athos Salome: ER ist die neue Baba Vanga & Nostradamus

Seit Menschengedenken faszinieren Hellseher und ihre Prophezeiungen das Volk. Sie lösen Debatten aus, schüren Hoffnungen und Ängste. Ein solcher Seher, der in die Fußstapfen von Baba Vanga und Nostradamus tritt, ist der Brasilianer Athos Salome. Er, der oft als „lebender Nostradamus“ bezeichnet wird, hat mit seiner Prognose für das Jahr 2024, die von „drei Tagen der Dunkelheit“ spricht, Aufsehen erregt. Kürzlich zeigte sich, dass an seinen Worten mehr sein könnte, als es auf den ersten Blick scheint.

Ein außergewöhnliches Himmelsphanomen, das Athos Salome vorhergesagt hatte, trat ein, wenn auch mit einer leichten zeitlichen Verschiebung. Ursache war ein kolossaler Sonnensturm am 22. März, einer der größten seit Jahren. Zwar prognostizierte Salome, dass die „drei Tage der Dunkelheit“ im April stattfinden würden, doch das bevorstehende Ereignis ereignete sich geringfügig früher. Auch eine totale Sonnenfinsternis, die für den 8. April in Nordamerika und Kanada erwartet wird, passt in das Szenario, das Salome skizzierte.

Vision des Sehers

Athos Salome schöpft seine Inspiration sowohl aus den Bewegungen der Sterne als auch aus persönlichen Visionen. Über seine Gabe sagt er selbst: „Ich verstehe, dass sich Vorhersagen manchmal wie etwas anfühlen können, das sich ein Geist ausdenkt, der Momente der Leere und der Fülle durchlebt. Das ist kein Rätselraten“, so Athos Salome. Er bezieht sich auf eine Art Intuition, die über das bloße Erraten hinausgeht, und scheint damit einen Nerv der Zeit zu treffen.

Überwachungsstaat im Kommen?

Nicht nur astronomische Ereignisse stehen im Fokus von Salomes Prophezeiungen. Er äußerte auch Besorgnis über gesellschaftliche und politische Entwicklungen, wie die zunehmende staatliche Überwachung und den Verlust der Privatsphäre. „Die Matrix der modernen Überwachung symbolisiert das wachsende Netz der Überwachung und Kontrolle, das unsere Welt durchdringt. Wir nähern uns rasch einer Realität, in der der Schutz der Privatsphäre zu einem Begriff wird, der Regierungen und Unternehmen einen beispiellosen Zugang zu den persönlichen Daten des Einzelnen gewährt“, erklärt er. Als Beispiel nennt er Russland, wo seiner Aussage nach fünf Millionen Überwachungskameras installiert werden sollen.

Ob die weiteren Visionen des brasilianischen Hellsehers ebenfalls Wirklichkeit werden, bleibt abzuwarten. Seine Anhänger und Kritiker werden gleichermaßen gespannt beobachten, welche seiner Vorhersagen sich als zutreffend erweisen werden. In einer Welt, die sowohl durch die Mysterien des Kosmos als auch durch die Unwägbarkeiten menschlichen Handelns geprägt ist, bieten die Prophezeiungen von Athos Salome reichlich Stoff für Spekulationen und Diskussionen über das, was uns möglicherweise bevorsteht.