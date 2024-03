In diesem Haus lebte Baba Vanga (VIDEO)

Baba Vanga, eine Frau, deren Fähigkeiten Menschen aus dem gesamten Balkan anzogen, war eine bemerkenswerte Persönlichkeit. Sie wurde als „Nostradamus des Balkans“ bezeichnet und war bekannt für ihre Vorhersagen, die von Tschernobyl über den Tod von Prinzessin Diana bis hin zu den Anschlägen vom 11. September in New York reichten. Sie sagte sogar ihren eigenen Tod im Alter von 85 Jahren voraus. Mit jeder ihrer Vorhersagen, die sich als wahr herausstellte, wuchs die Legende um sie herum.

Baba Vanga, geboren als Vangeliya Pandeva Dimitrova, verwendete bis zu ihrem Tod ihren Familiennamen Gusterova nicht. Sie lebte in einem kleinen Haus in Rupite, einem Dorf, das sie als ihre Energiequelle bezeichnete. Ihr bescheidenes Heim, bestehend aus zwei Zimmern, war gefüllt mit orthodoxen Ikonen und anderen christlichen Symbolen. Ein paar Meter von ihrem Haus entfernt befand sich ein Schuppen, in dem sie sich mit Menschen traf, die ihre Hilfe suchten. In diesem Schuppen befand sich ein kleiner Tisch, bedeckt mit einem großen weißen Tuch und Blumen. Es wird gesagt, dass dies der Ort war, an dem sich zwei Welten trafen – die sichtbare und die unsichtbare.

Mit 12 Jahren erblindet

Baba Vanga erblindete im Alter von 12 Jahren nach einem Tornado, der den Südwesten Bulgariens heimsuchte. Es wird erzählt, dass sie kurz danach begann, ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten zu entwickeln. Ihre Bedeutung und ihr Einfluss auf die Kultur des Balkans sind unbestreitbar und ihre Vorhersagen sind bis heute Gegenstand von Diskussionen und Analysen. Das Haus in dem sie lebte, ist heute ein Museum und eine beliebte Sehenswürdigkeit bei Touristen.

Lesen Sie auch: Bis zu 52 Grad: Darko heizt Haus mit Dosen (VIDEO)Ein serbischer Lehrer hat eine Heizung aus Bierdosen entwickelt, die sein Haus an sonnigen Wintertagen beheizt.

Bis zu 52 Grad: Darko heizt Haus mit Dosen (VIDEO)Ein serbischer Lehrer hat eine Heizung aus Bierdosen entwickelt, die sein Haus an sonnigen Wintertagen beheizt. Balkan-Gerüstbauer arbeitet ohne Sicherung in schwindelerregender HöheDas Video zeigt einen besonders riskanten Fall, bei dem ein Arbeiter ohne jegliche Sicherung in schwindelerregender Höhe arbeitet

Balkan-Gerüstbauer arbeitet ohne Sicherung in schwindelerregender HöheDas Video zeigt einen besonders riskanten Fall, bei dem ein Arbeiter ohne jegliche Sicherung in schwindelerregender Höhe arbeitet "Ich bin Ministerin mit Balkan Wurzeln, natürlich..." (VIDEO)In ihrem neuesten Video präsentiert Justizministerin Zadic unter dem Titel "Ministerin mit Balkan Wurzeln" ihre ganz eigenen Eigenheiten.

Baba Vanga hinterlässt ein Erbe, das sowohl faszinierend als auch rätselhaft ist. Ihre Geschichte und ihre Vorhersagen ziehen weiterhin die Aufmerksamkeit von Menschen auf der ganzen Welt auf sich.

So bescheiden lebte die als „Nostradamus des Balkans“ bezeichnete Frau.