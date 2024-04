„Auch Nikola Tesla würde Porsche fahren!“

PANAMERA 4SE-HYBRID. Dragan Žujević, Besitzer vom „Tesla“-Kultlokal in Wien-Fünfhaus, testet für KOSMO sein Traumauto mit 544 PS.

Es gibt wenige Träume, die sich der innovative Gastro-Unternehmer, Event-Manager und Besitzer vom Kultlokal „Tesla Coffee & Concept“ Dragan Žujević noch nicht erfüllt hat. Einen ganz speziellen Traum hat der allseits in der Community bekannte Jungunternehmer allerdings noch offen…

Dieser führt uns zu Porsche Wien-Liesing, wo aktuell 18 Gebrauchtwagenfahrzeuge des weltbekannten Sportwagenherstellers zu Top-Preisen verkauft werden.

„Ich bin früher Carrera gefahren und misse das einmalige Porsche-Fahrgefühl. Aber mit Familie und Kind brauche ich definitiv etwas Größeres“, erklärt uns Dragan und entscheidet sich schlussendlich, den Panamera 4SE-Hybrid zu testen. Dieser bietet mit fünf Metern Länge mehr als ausreichend Platz: Mit einem Kofferraumvolumen von 430 l sind auch die Bedürfnisse einer Balkan-Kleinfamilie nach einem Heimat-Roadtrip völlig gedeckt.

1 von 7

Der Traum von Dragan wiegt 2,3 Tonnen und hat eine Gesamtleistung von 544 PS, die per 2,9 V6-Turbomotor und 190 PS E-Motor an alle 4 Räder geschickt werden. Als der ausgebildete Mentaltrainer auf der Autobahn loslegt, sind wir in nur 3,6 Sekunden bei 100 km/h…

Performance und Effizienz

„Geil! Das Fahrverhalten ist definitiv etwas Besonderes. Sehr straff, direkt, kein großer Leerlauf. Es ist eine Limousine, aber es fährt sich wie ein Sportwagen, eine Symbiose aus Performance und Effizienz“, steht für „Mister Tesla“ nach der Probefahrt fest.

Lesen Sie auch: Autofahrer stinksauer: Neues Geheim-Radar regt auf Österreichische Gemeinden setzen verstärkt auf mobile Radarkontrollen. Die Meinungen der Bürger sind geteilt.

Jala Brat verkauft Luxusauto auf Willhaben Wo einst die Beats des Gangster-Raps den Takt vorgaben, soll nun der Herzschlag eines neuen Enthusiasten pulsieren.

Frau findet unbekannten Mann eingesperrt in ihrem Auto (VIDEO) Eine junge Frau aus Novi Sad, M. Dj., erlebte eine ungewöhnliche Begegnung, als sie einen unbekannten Mann in ihrem Auto vorfand.

Dass man mit dem Panamera 4SE-Hybrid vollelektrisch durch die Stadt mit einer Reichweite bis zu 90 km fahren kann, ist für Dragans Probefahrt vorerst noch nicht relevant. Auf lange Sicht und vor allem in der Stadt ist die Öko-Power aber ein großer Vorteil.

„Dieses Auto scheint die Gesetze der Physik gebrochen zu haben, ähnlich wieder Mann, nach dem ich unser Lokal benannt habe. Ich bin mir ziemlich sicher: Auch Nikola Tesla würde Porsche fahren“, witzelt Dragan. Ob er bald im Porsche durch Wien fährt? „So Gott will, Bruder“.

Getestetes Fahrzeug Porsche Panamera 4SEHybrid



– 6-Zyl 2,9l Bi-Turbo mit 440 PS / 324 kW

– Elektromotor mit 136 PS / 100 kW

– Systemleistung 560 PS / 412 kW

– Drehmoment 750 Nm

– 0 auf 100 in 3,7 sek

– 0 auf 200 in 13,8 sek

– Vmax 293 km/h

– Fahr-Batterie 17,9 kWh

– Verbrauch WLTP 2,8 l / 100 km , 19.3 kWh / 100 km