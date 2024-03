Familientraum auf Rädern

AB IN DEN SÜDEN. KOSMO-Verlagsleiter Dragomir Janjić testete mit seiner Familie den VW Multivan und fuhr damit in die alte Heimat.

Schnittiger, länger, breiter und farbenfroher: So modern wie in seiner siebten Generation war der VW „Bulli” noch nie. Als wir den Test des beliebten Multivans in der Redaktion ankündigen, eilt unser Verlagsleiter voraus: „Ich teste ihn!”.

Kein Wunder, war der Bulli doch schon immer ein Traum vieler Familien mit seinem enormen Raumangebot. Als seine Frau Ivana, seine Kinder Teo und Lea im Van Platz nehmen, um die Ferienreise zur Oma am Balkan zu starten, wird allen Mitgliedern der Familie Janjić klar: Mehr Stauraum, Komfort und Funktionalität bietet wohl nur der Privatjet. Die Tische werden ausgeklappt, um Bücher zu lesen oder den DVD Player laufen zu lassen. Und aus dem Harman-Kardon-Premiumsystem mit satter 840-Watt-Musikleistung ertönen die ersten Balkan-Hits aus der Playlist der Familie Janjić…

1 von 8

Grenzenloses Wohlfühlen

„So bequem waren wir noch nie unterwegs, das kann ich jetzt schon sagen. Die zahlreichen Ablagemöglichkeiten sind ein Traum, vor allem für eine Familie. Und es fühlt sich alles so einfach an – von der leichten Sitzverstellung bis zum Infotainmentsystem”, sagt „Familienkapitän” Dragomir. Wenige Handgriffe zum Ausbau oder zum umklappen der Sitze reichen aus, um den Innenraum nach eigenen Vorstellungen und Bedürfnissen zu gestalten – egal ob die Kinder eine Partie UNO spielen wollen, Mama Ivana eine Meza für die Kinder auftischen will oder man den Platz für ein E-Bike braucht. An Platz mangelt es hier nicht.

Das Glaspanoramadach sowie das eigens wählbare Ambientelicht schaffen zusätzlichen Komfort und Spielraum. Auch die Sicherheit steht hier im Fokus: So hat der Multivan beim renommierten Test „Euro NCAP” die Bestnote erzielt und ist dank moderner Assistenzsysteme auch in punkto Kindersicherheit absoluter Spitzenreiter.

CO2-frei durch die Stadt

Die Version, die wir testen, ist ein Plug-in-Hybrid, der bei entsprechend geladener Batterie im e-Modus rein elektrisch bis zu 47 km Reichweite hat. So kann man durchschnittliche Tagesdistanzen in der Stadt CO2-frei-bewältigen. Ist man länger unterwegs, schaltet sich automatisch der Verbrenner dazu.

Als Familie Janjić vom Balkan zurück kommt, fällt die Trennung vom Multivan schwer. „Ein Buch in unserem eigenen Auto zu lesen ist nicht das gleiche, da fehlt so viel”, sagt Bücherrate Teo. Ob unser Verlagsleiter den Familientraum, den er mit diesem Test ja selbst erfahren hat, tatsächlich wahrmacht, wird sich noch weisen. Der Traum geht jedenfalls ab 59.426 Euro Startpreis los.

Getestetes Fahrzeug: VW Multivan Energetic eHybrid Treibstoff: Plug-In-Hybrid Benzin

Systemleistung: 160 kW/ 218 PS

Verbrennungsmotor: 110 kW / 150 PS

Krafstoffverbrauch: 1,9 l / 100 km

Elektrische Reichweite: 47 km

Serienausstattung: 5 Jahre Garantie (100.000 km), IQ.Light – LED-Matrix-Scheinwerfer, Navigationssystem „Discover Media”, Panoramaglasdach, Multifunktionstisch, elektrische Heckklappe, uvm.

Preis: 83.910,24 Euro