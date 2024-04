„Auf einmal!!!!“: ProSieben schmeißt Elton raus!

Überraschung im Moderationskarussell: Matthias Opdenhövel übernimmt nach acht Jahren die Zügel bei der beliebten TV-Show „Schlag den Star“ von ProSieben, während Elton unerwartet seinen Rückzug antritt. Doch die Hintergründe dieser Entscheidung sind für den Publikumsliebling alles andere als erfreulich.

Die Nachricht, die sich wie ein Lauffeuer verbreitete, kam nicht nur für das Publikum, sondern auch für Elton selbst unerwartet. Über ein emotionales Statement auf Instagram ließ der Moderator seiner Verwunderung und seinem Unmut freien Lauf. „Ich gebe diese wundervolle Sendung nicht freiwillig ab“, teilte er seinen Anhängern mit, nachdem sein Management von den Plänen des Senders erfahren hatte.

Elton vermutet hinter der plötzlichen Kündigung eine Reaktion auf seine beruflichen Verpflichtungen bei der Konkurrenz. „ProSieben ist es scheinbar zu viel, dass ich bei RTL arbeite. Auf einmal!!!!“, konstatiert er. Seine Formate „Schlag den Besten“ und „Blamieren oder Kassieren“, die er seit 2023 bei RTL präsentiert, seien zuerst ProSieben vorgeschlagen worden – ohne Erfolg.

Elton enttäuscht

Eltons Enttäuschung ist insbesondere auf den ausbleibenden Dialog mit dem Senderchef von ProSieben zurückzuführen. Er drückt seine Empfindungen klar aus: „Ich bin echt sprachlos, wütend, aber vor allem extrem traurig.“ Dass ihm nach zwei Jahrzehnten beim Sender keine Abschiedsshow gewährt wird, vertieft den Graben der Enttäuschung.

Abschließend lässt Elton wissen, dass er sich nun erst einmal zurückziehen und die Situation bei einem Bier reflektieren werde. Weitere Statements seien nicht zu erwarten: „Nochmal: Enttäuschung pur.“ Mit diesen Worten zieht er einen Schlussstrich unter die aktuelle Debatte und sorgt gleichzeitig für Diskussionsstoff bei Fans und in den Medien.

ProSieben nimmt Stellungnahme

In der Pressemitteilung schreibt „ProSieben“ sehr versöhnliche Worte. „Lieber Elton, ich danke dir herzlich für großes Entertainment, das du in den vergangenen Jahrzehnten den ProSieben-Zuschauern geschenkt hast. Es war ein Fest mit dir.“, so Senderchef Hannes Hiller. Doch das wollte Elton offenbar nicht hören. Warum genau der Moderator aufhört, wird nicht erläutert.