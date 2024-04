Auszeichnung: Jugendliche retteten Baby das Leben (FOTOS)

Im ehrwürdigen Ambiente des Wiener Rathauses fand eine feierliche Ehrung statt, die Herzen erwärmte und den Glauben an die Zivilcourage stärkte. Drei couragierte Jugendliche und ein engagierter Mitarbeiter eines Meidlinger Jugendzentrums erhielten von Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) die begehrte Einsatzmedaille. Sie wurden für ihre Unerschrockenheit und rasche Reaktion ausgezeichnet, die im vergangenen Oktober ein junges Leben retteten. Die Situation, ein Baby in Atemnot, ein verzweifelter Hilferuf und eine Kette von Entscheidungen, die in Sekundenschnelle getroffen werden mussten – diese jungen Menschen bewiesen, dass Heldentum keine Frage des Alters ist.

Vorbildliche Reaktion

Ein erschütternder Hilfeschrei durchbrach die Stille eines Stiegenhauses, und jene Teenager – zwei Buben und ein Mädchen, 15 und 16 Jahre jung – zögerten keine Sekunde. Angetroffen haben sie eine Familie im Schockzustand, mit ihrem nicht mehr atmenden Baby. Sofort erkannten sie die Schwere der Lage und holten Hilfe aus dem nahegelegenen Jugendzentrum. Während die Rettung alarmiert wurde, begannen sie zusammen mit dem Mitarbeiter des Zentrums das Kind zu reanimieren.

Lob des Bürgermeisters

„Ihr habt so gehandelt, wie ein Mensch im besten Fall handeln kann: beherzt, schnell, mutig, ohne Angst“, lobte Bürgermeister Ludwig die Helden des Tages. Ihre Tat beschrieb er als die eines „echten Helden“ und nannte den Einsatz vorbildlich. Durch ihre Tat wurden sie zu lebendigen Beispielen dafür, dass jede und jeder in einer Notsituation den Unterschied ausmachen kann.

Die Stadt Wien und ihre Bürger können stolz sein auf solche Jugendliche, die mit ihrem vorbildlichen Engagement beweisen, dass das Wohl der Gemeinschaft in den Händen jedes Einzelnen liegt. In einer Welt, die oft von schlechten Nachrichten dominiert wird, sind es diese Momente der Menschlichkeit und des Mutes, die uns daran erinnern, was wirkliche Heldentaten ausmacht.