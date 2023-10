„Bitte hilf mir!“ – Serbe und Türke retten kleinen Buben vor Entführung

Dusko Vukobrat (49) und Zeki Jasik (48), serbische Bauarbeiter, die in Deutschland tätig sind, haben sich als Retter in der Not erwiesen, indem sie zwei Kinder vor einer drohenden Entführung schützten. Ihre tapfere Tat hat nicht nur in den deutschen Medien, sondern auch in denen Serbiens und der umliegenden Region großes Echo gefunden.

In der deutschen Stadt Beblingen spielte sich am Mittwochmorgen ein dramatisches Ereignis ab. Ein Mann versuchte, zwei Jungen auf dem Schulweg zu entführen. Glücklicherweise waren die Bauarbeiter Dusko Vukobrat und Zeki Jasik zur Stelle und konnten in letzter Minute eingreifen.

Laut Vukobrat versuchte der Verdächtige, die Jungen gegen acht Uhr morgens in einen Van zu ziehen, dessen Fenster mit Folie bedeckt waren. Jasik, der in einer drei Meter tiefen Baugrube stand, hörte Schreie und ging der Sache nach.

„Er kam aus dem Loch und ging auf die Hilferufe zu, als er merkte, dass es sich nicht um einen gewöhnlichen Streit handelte. Der Kofferraum des Vans war offen und neben ihm stand das Fahrrad des Jungen. Er fragte den Mann, was er mit dem Jungen mache, und als er die Tür des Fahrzeugs öffnete, schrie der Junge um Hilfe“, erzählt Vukobrat.

Vukobrat reagierte schnell und blockierte mit seinem Bagger den Weg des Vans. Jasik zog den Jungen aus dem Fahrzeug und nahm dem Entführer die Schlüssel ab. Kurz darauf traf auch die Polizei ein und nahm den Entführer fest. Vukobrat veröffentlichte auf den sozialen Medien ein Video des Fahrzeugs des Entführers.

„Wir haben es geschafft, nicht nur ein, sondern zwei Kinder aus diesem Auto zu retten, hier sind sie, die Jungs… Der Kerl hat Folie auf das Auto gelegt und zwei Kinder entführt“, sagt Vukobrat.

Anklage gegen Entführer

Die mutige Aktion der beiden Männer hat weitreichende Aufmerksamkeit erregt. „Gestern waren hier 50 Fernsehsender aus Deutschland, sie rufen mich aus Serbien, Bosnien, Kroatien an. Was am wichtigsten ist, ist, dass die Kinder gerettet wurden, was mir und meinem Kollegen sehr freut“, sagt Vukobrat.

Die Eltern der geretteten Kinder haben die beiden Männer bereits besucht und ihren Dank ausgedrückt. „Sie kamen, um uns zu begrüßen, die Kinder sind in sehr gutem Zustand und gehen normal zur Schule“, erzählt Vukobrat.

Die Polizei hat eine Untersuchung eingeleitet und es wird erwartet, dass gegen den Entführer Anklage erhoben wird. In der Zwischenzeit sind Vukobrat und Jasik weiterhin im Fokus der Medien und geben Interviews.

Ihre mutige Tat hat sie zu Helden gemacht, nicht nur in Deutschland, sondern auch in ihrer Heimat Serbien und in der gesamten Region.