Rettungsaktion: 10-Jähriger in 35 Meter tiefe Pfeilerkonstruktion gestürzt

Die vietnamesischen Rettungskräfte versuchen derzeit verzweifelt, einen 10-jährigen Jungen zu befreien, der in der Silvesternacht auf einer Baustelle in einen vorbereiteten, offenen Betonpfeiler gefallen war, berichtet Reuters.

Kurz nach seinem Sturz in den Fundamentpfeiler am Samstagmorgen hatte Li Hao Nam um Hilfe gerufen, aber als die Retter ankamen, erhielten sie keine Antwort von ihm. Eine Kamera wurde in den schmalen Schacht gesenkt, um die exakte Position des Jungen in der 35 Meter tiefen Konstruktion zu bestimmen.

Der Unfall ereignete sich auf einer Brückenbaustelle in der Provinz Mekong-Delta, wo der Junge mit seinen Freunden nach Altmetall gesucht hatte.

„Ich verstehe nicht, wie der Junge in die hohle Betonkonstruktion fallen konnte, die nur 25 Zentimeter im Durchmesser hat und 35 Meter tief in den Boden reicht“, wird Le Hoang Bao, ein Beamter des Verkehrsministeriums der Provinz Dong Tap in einer lokalen Zeitung zitiert, berichtet britische Nachrichtenagentur.

Versuche, die Betonkonstruktion mit Kränen und Baggern anzuheben, blieben bisher erfolglos, Retter können die Position des Jungen nicht bestimmen, berichten Medien.

Die Rettungskräfte haben Sauerstoff in die Struktur gepumpt, wodurch der Boden um sie herum weicher wurde. Seitdem hat sich die Konstruktion leicht geneigt, was die Bergungsarbeiten zusätzlich erschwert, berichtet Reuters.