Autofahrer aufgepasst: Das ändert sich bei digitaler Vignette

Wichtig zu beachten: Die neue Digitale Jahres-Vignette, selbst wenn sie bereits heute erworben wird, tritt erst ab dem 1. Dezember 2023 in Kraft.

Seit Dienstag ist die digitale Vignette für das Jahr 2024 verfügbar. Die Vorteile der digitalen Vignette sind offensichtlich: Durch die Kennzeichenregistrierung entfällt das lästige Kleben und Abkratzen. Im Falle eines Scheibenbruchs ist keine Ersatzvignette mehr erforderlich. Auch Besitzer von Wechselkennzeichen benötigen nicht mehr für jedes Fahrzeug eine separate Vignette. Wenn man eine digitale Vignette beim Mobilitätsclub erwirbt, wird sie sofort nach dem Kauf gültig, da die übliche 18-tägige Rücktrittsfrist vor Beginn der Gültigkeit entfällt. Der Gültigkeitszeitraum für die Vignetten des Jahres 2024 beginnt am 1. Dezember 2023.

Ab dem 1. Dezember besteht die Möglichkeit, die digitale Vignette umzumelden, auch wenn beispielsweise ein neues Kennzeichen aufgrund eines Fahrzeugwechsels zugewiesen wurde. „Damit wird eine langjährige Forderung des ÖAMTC erfüllt. Früher führte ein Fahrzeugwechsel immer zu Problemen und zusätzlichen Kosten bei der digitalen Vignette. Das gehört nun der Vergangenheit an“, zeigt sich die ÖAMTC-Juristin Ursula Zelenka erfreut.

Achtung vor digitaler Vignette

Bei der Nutzung der digitalen Vignette treten jedoch häufig Fallstricke auf, die zu unerwünschten Ersatzmautforderungen führen können. Oft wird beispielsweise die Umregistrierung vergessen, wenn der Wohnort gewechselt wurde. „Die Änderung des Kennzeichens ist unbedingt der ASFINAG zu melden. Die Umschreibung der bestehenden digitalen Vignette kostet 18 Euro“, sagt Zelenka.

1-Tages-Vignette ab Dezember

Eine neue Ergänzung ist die 1-Tages-Vignette. Wie der Name bereits verrät, gilt diese Vignette lediglich einen Tag und ist daher besonders für Reisende und Touristen von Interesse.

Die klassische Klebevignette wird ab 22. November an den Stützpunkten des Mobilitätsclubs erhältlich sein, diesmal in der Farbe Sonnengelb. Achtung: „Möchte man ‚unter dem Jahr‘ von der Klebe- auf die digitale Vignette umsteigen, ist das kostenlos in nur zwei Fällen möglich: Bei Bruch der Windschutzscheibe oder im Falle eines Totalschadens“, weiß die Juristin.

Jahrestarif für Pkw-Vignette kostet 96,40 Euro

Die Gültigkeitsdauer beträgt wie üblich 14 Monate, beginnend am 1. Dezember 2023 und endend am 31. Jänner 2025. Alle Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen sind zur Vignettenpflicht verpflichtet.

Die Preise für die Vignette 2024 im Überblick:

Jahresvignette: 96,40 Euro für Pkw bzw. 38,50 Euro für Motorräder

Zwei-Monats-Vignette: 28,90 Euro für Pkw bzw. 11,50 Euro für Motorräder

Zehn-Tages-Vignette: 11,50 Euro für Pkw bzw. 4,60 Euro für Motorräder

1-Tages-Vignette: 8,60 Euro für Pkw bzw. 3,40 Euro für Motorräder