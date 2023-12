Banküberfall in Wien: Täter auf der Flucht!

Das Einkaufszentrum Riverside wurde zum Schauplatz eines bewaffneten Banküberfalls, der die Polizeikräfte auf Trab hält. Der Täter, dessen Identität noch unbekannt ist, bleibt trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen verschwunden.

Das Einkaufszentrum Riverside in Wien-Liesing wurde zum Schauplatz eines Polizeieinsatzes. Ein unbekannter Täter überfiel eine Bankfiliale und flüchtete unerkannt. Die alarmierten Polizeikräfte sind seither im Großeinsatz, um den Räuber zu fassen.

Schusswaffe

Gegen 14.15 Uhr drang ein bisher nicht identifizierter Täter in eine Bankfiliale im Einkaufszentrums ein. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich mehrere Mitarbeiter und Kunden in der Filiale. Berichten zufolge zeigte der Unbekannte den Bankangestellten eine Schusswaffe und forderte mit einem Zettel Bargeld. Den Forderungen nachkommend, übergab die Bank Bargeld an den Täter.

Die Fahndung gestaltete sich als wahre Herausforderung. Mit einem Hubschrauber und einer Hundestaffel, die den flüchtigen Täter aufspüren sollte, war die Polizei auf der Suche. Die Spezialeinheit WEGA wurde hinzugezogen. Auf Bildern ist zu sehen, dass die Polizei mit Sturmgewehren im Einsatz ist.

Beschreibung

Die Polizei veröffentlichte am späten Nachmittag eine Personenbeschreibung des Verdächtigen. Es soll sich um einen circa 30 bis 35 Jahre alten Mann mit 1,70 Meter Körpergröße handeln. Er trug eine grüne Kapuzenjacke, eine blaue Jogginghose mit weißen Streifen und weiße Schuhe. Zudem hatte er einen schwarzen Schal ins Gesicht gezogen. Der Betrieb im Einkaufszentrum läuft derzeit weiter, gesperrt ist lediglich die Bankfiliale.