Beliebter Kicker läuft sturzbetrunken durch die Straßen

Einst ließen seine Tore die Herzen der Fußballfans höher schlagen; heute sorgt der ehemalige brasilianische Fußballspieler, der für Klubs wie Inter Mailand, Parma und Fiorentina gespielt hat, häufiger abseits des Rasens für Schlagzeilen. Der Brasilianer, der während seiner Karriere zwei Meisterschaftstitel in Italien und ebenso viele Pokalsiege errang, wurde jüngst in einem bemitleidenswerten Zustand in den Favelas, seinem früheren Zuhause, gesehen – alkoholisiert auf einem Markt.

Er wurde von einem Passanten gefilmt, der anhielt, um ihn zu begrüßen. Es ist nicht das erste Mal, dass der frühere Profisportler in diesem Zustand aufgefallen ist. Bereits 2022 endete seine Ehe mit der Medizinstudentin Victoria Moreira nach nur 24 Stunden, da er dem Alkohol und ausgelassenen Feiern den Vorzug gab – eine Entscheidung, die seine damalige Partnerin nicht akzeptieren wollte. In einem Moment der Offenheit sprach er darüber, wie er dem Alkohol verfiel.

Ein Wendepunkt im Leben

Die Fußballwelt wurde aufgeschreckt, als Adrijano am 7. August 2004, lediglich neun Tage nach seiner Rückkehr nach Europa zu Inter Mailand, den Anruf erhielt, dass sein Vater einem Herzinfarkt erlegen war. „Ich möchte nicht zu viel darüber sprechen, aber lassen Sie mich Ihnen sagen, dass meine Liebe zum Fußball nach diesem Tag nicht mehr die gleiche war“, so Adriano. „Er liebte das Spiel und ich liebte es auch. Es war so einfach, es war mein Schicksal. Wenn ich Fußball spielte, tat ich es für meine Familie. Wenn ich Tore schoss, dann für sie. Nach dem Tod meines Vaters war nichts mehr wie zuvor.“

Dunkle Stunden fern der Heimat

„Entfernt von der Familie, über dem Ozean, konnte ich einfach nicht damit umgehen“, beschreibt Adriano seinen Kampf mit der eigenen Psyche. Die daraus resultierende Depression trieb ihn in den Alkoholismus und ließ ihn das Training meiden. Er betonte, seine Probleme hätten nichts mit Inter Mailand zu tun gehabt; er wollte lediglich so schnell wie möglich nach Hause. „Um ehrlich zu sein: Auch wenn ich in den letzten Jahren so viele Tore erzielt habe, auch wenn die Fans mich immer noch lieben, ist der Genuss verschwunden“, gab der ehemalige Nationalspieler zu. „Es war mein Vater, wissen Sie? Ich konnte nicht einfach einen Schalter umlegen und alles zurück zur Normalität bringen und mich wieder fühlen wie zuvor.“

Diese tragischen Erlebnisse werfen einen Schatten auf die außerordentliche Karriere des Fußballers, der mit der brasilianischen Nationalmannschaft die Copa America und den Konfoderationen-Pokal gewann. Doch es ist nicht nur seine Vergangenheit als Athlet, die ihn in Erinnerung bleiben lässt, sondern auch seine andauernde Schlacht mit persönlichen Dämonen, die in einem scheinbar ungleichen Kampf gegen die Geister der Vergangenheit andauert.