Biden warnt Iran vor Angriff auf Israel: „Tut es nicht“

Im Angesicht wachsender Spannungen gab Joe Biden, Präsident der USA, dem Iran eine deutliche Warnung: Ein Angriff auf Israel sei unter keinen Umständen hinzunehmen. „Tut es nicht“, so Biden, der die unwiderrufliche Solidarität der USA mit Israel bekundete. Er führte weiter aus, dass jeder Angriffsversuch des Iran zum Scheitern verurteilt sei. Einzelheiten zu den angesprochenen Verteidigungsmaßnahmen ließ er offen, doch die Vorbereitungen auf einen baldigen Vergeltungsschlag scheinen im Gange zu sein.

Verstärkte Militärpräsenz

Das Pentagon verkündete, als Reaktion auf die Drohgebarde des Iran, zusätzliche militärische Ressourcen in Nahost zu verlagern. Ziel sei es, die Abschreckung in der Region zu festigen und den Schutz der dort stationierten US-Truppen zu gewährleisten. Über die genaue Natur der Mittel und die betroffenen Standorte wurde Stillschweigen bewahrt. Bereits nach dem Anschlag der Hamas Anfang Oktober hatte die USA ihre Präsenz im Nahen Osten verstärkt und Kriegsschiffe entsandt.

Gemeinsame Stärke: Israel und USA

Der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant empfing den US-Regionalkommandanten Michael Erik Kurilla und betonte die unerschütterliche Allianz zwischen den beiden Nationen. In einem Gespräch merkte Gallant an, dass die Versuche der Feinde, eine Kluft zwischen Israel und den USA zu schaffen, genau das Gegenteil bewirken würden – eine Stärkung der bilateralen Bindungen. Diese Aussage folgt auf einen vermuteten israelischen Angriff auf iranisches Territorium in Syrien, was die Spannungen zusätzlich erhöht hat.

Erhöhte Vorsicht

Mit der Antizipation eines Vergeltungsschlages durch den Iran werden vermehrt Reisewarnungen ausgesprochen. Neben anderen Nationen hat auch Österreich seine Reisehinweise angepasst. Luftverkehrsgesellschaften wie Lufthansa und ihre Tochter Austrian Airlines setzen Flüge nach Teheran aus. Die größte israelische Tageszeitung vermutet, dass die Vergeltungsaktionen des Iran unmittelbar bevorstehen könnten.

Die Bedrohung durch einen iranischen Angriff auf Israel wird von den USA als reale Gefahr wahrgenommen, und die Verpflichtung zum Beistand Israels wird seitens des Präsidialamts mit Nachdruck betont. Der Iran macht Israel für Zwischenfalle in Damaskus verantwortlich; eine offizielle Bestätigung Israels steht jedoch noch aus.