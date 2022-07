Bis zu 40 Grad! Hitzealarm in Österreich & am Balkan!

Nach einigen eher frischen Tagen kommt der Hochsommer in Form der größten Hitzewelle des Jahres auf die Balkanhalbinsel zurück.

Laut Prognosen soll die kommende Woche Temperaturen bis zu 35 Grad Celsius nach Österreich mit sich bringen. Am kritischsten soll die Lage laut Meteorologen in Wien sein, wo bis zu 40 Grad erwartet werden kann.

Balkan ebenso betroffen

Aus den Daten der Wetterforscher geht ebenso hervor, dass auch in Kroatien die größte Hitze des Sommers zu erwarten ist, wobei sich vor allem das Innenland in Acht nehmen muss. Dort werden nämlich ab Mitte der Woche mehr als 36 Grad erwartet.

An der Küste soll es mit 30 bis 35 Grad etwas „kühler“ werden, was jedoch dem Badespaß und Sonnenbädern keinen Abbruch tun sollte.

Mitten in der Sommersaison warnen Meeresbiologen vor Haien in der Adria. Durch die Erwärmung des Meeres würden sich auch Haie dort wohl fühlen.

Serbien, Montenegro, Nord-Mazedonien, Kosovo und Albanien sollen in den nächsten Tagen von der Hitzewelle ebenfalls stark betroffen sein. Einige Experten sprechen sogar vom heißesten Sommer sein längerer Zeit.