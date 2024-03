Bizarrer Sex-Unfall: Zahnbürste bricht – während sie im Penis steckt

In einem ungewöhnlichen medizinischen Fall, der selbst die erfahrensten Ärzte in Erstaunen versetzt hat, hat ein 43-jähriger Mann aus Indonesien eine Zahnbürste in seinen Penis eingeführt, die während des Geschlechtsverkehrs brach und zu einer schmerzhaften Penisfraktur führte. „Der Patient erlitt während des Geschlechtsverkehrs in der Frau-oben-Position in der Nacht zuvor eine Penisverletzung“, berichteten Ärzte des Soetomo General Academic Hospital in Ost-Java.

Die Zahnbürste, so der Mann, wurde eingeführt, um „sexuelle Befriedigung“ zu erzielen. Eine Praxis, die in einigen Teilen der Welt, einschließlich Teilen Asiens, als Genitalbeading bekannt ist und bei der Objekte chirurgisch unter die Vorhaut eingeführt werden. Einige Männer unterziehen sich diesem Eingriff, um ihren Penis strukturierter erscheinen zu lassen und ihren Partnern im Schlafzimmer mehr Freude zu bereiten.

Seit 2017 keine Probleme

Der Mann hatte seit 2017 Zahnbürsten durch eine „kleine Inzision“ in seinen Penis eingeführt. Nach dem Vorfall wartete er jedoch schmerzerfüllt und mit einem geschwollenen, gekrümmten Penis ganze 12 Stunden, bevor er sich medizinische Hilfe suchte.

Penisfrakturen sind Risse in einer oder beiden Tunica Albuginea, den Membranen, die das erektile Gewebe des Penis bedecken. Sie werden durch schnelle stumpfe Kraft auf einen erigierten Penis verursacht, typischerweise während des vaginalen Geschlechtsverkehrs oder aggressiver Masturbation.

Nach einer Untersuchung stellten die Ärzte fest, dass der Mann eine „Auberginen-Deformität“ hatte, ein Anzeichen für eine Penisfraktur. Sie führten eine zweistündige Operation durch, um seinen gebrochenen Penis zu reparieren und die Zahnbürste zu entfernen.

3 Tage nach OP entlassen

Der Mann wurde drei Tage nach der Operation ohne Komplikationen entlassen. Bei einer Nachuntersuchung einen Monat später stellten die Ärzte fest, dass die „Deformität“ verschwunden war. Der Patient konnte wieder urinieren und behauptete, keine langfristigen Probleme im Schlafzimmer zu haben.

Trotz der schnellen Genesung des Mannes warnen Experten vor den Risiken solcher DIY-Praktiken. „Menschen injizieren Silikon, setzen Pferdehaare, Steine und Perlen in ihre Penisse ein, aber das sind nur Tricks, um das Selbstwertgefühl der Männer zu steigern, die keine tatsächliche Funktion haben“, sagte der Sexologe Dr. Boyke Dian Nugraha gegenüber den lokalen Medien in Indonesien.