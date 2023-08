Blue Beetle bricht Superhelden-Traditionen! (VIDEO)

Entdecken Sie in dieser Rezension das neueste Kapitel im DC Extended Universe (DCEU) – ‚Blue Beetle‘, dem ersten Film, der einen Latino-Superhelden in den Mittelpunkt stellt und die lateinamerikanische Kultur im Superhelden-Genre aufleben lässt.

Es ist eine neue Ära im DC Extended Universe (DCEU), die das Bild des traditionellen Superhelden – des einsamen Wolfs, gerecht, stark und oft von der Welt isoliert – kühn umgestaltet. Der Fokus wird nun auf „Blue Beetle“ gelenkt, dem ersten Latino-Superhelden, der nicht als Nebenfigur abgestempelt wird, sondern die Hauptrolle spielt. Der junge Jaime Reyes, gespielt von Xolo Maridueña, macht sein Leinwanddebüt in „Blue Beetle“.

Neue Technologien, alte Erzählweisen

Mit dem Einschlag der Invertierung des Marvel Cinematic Universe tritt Jaime Reyes in einem Supertech-Anzug und mit künstlicher Intelligenz im Ohr auf, um die Produktion von Elitesoldaten durch seine Widersacherin Victoria Kord zu verhindern. Eine Aufgabe, die ganz an Tony Stark alias Iron Man und seinen Fähigkeiten erinnert, nur dass hier die Spielregeln und die Erzählweise anders sind.

Vom einsamen Retter zur Gemeinschaft

Die alte Ära des DCEU, die mit dem klassischen Bild von Superman als einsamen Retter der Welt in ‚Man of Steel‘ begann, geht damit zu Ende. James Gunns Reboot des Universums mit „Superman Legacy“ steht bereit, um eine neue zu starten, in der Superhelden ihre Kraft aus ihrer Familie und Gemeinschaft beziehen, statt aus individueller Stärke und Isolation.

Der wahre Motor hinter Blue Beetle

Jaime Reyes, alias „Blue Beetle“, wird nicht nur durch sein außerirdisches Skarabäus getrieben, sondern auch durch die Unterstützung seiner exzentrischen Familie. Es sind die Liebe und der Zusammenhalt seiner Familie, die ihm wahre Kraft verleihen. Sie sind bei seiner Verwandlung in „Blue Beetle“ dabei und helfen ihm, als er später von seiner Widersacherin Victoria Kord entführt wird.

Soziale Reflexion und kulturelle Anerkennung

Aber der Film geht noch weiter und bietet eine scharfe soziale Reflexion. Jaimes Latino-Familie muss sich gegen die weiße Imperialmacht von Victoria Kords Industries durchsetzen. Sie nehmen eine aktive Rolle in der Geschichte ein, entfalten Identitäten und feiern die lateinamerikanische Kultur, ohne zu Klischees reduziert zu werden.

Eine frische Brise im Superhelden-Genre

Diese neue Erzählweise im DCEU liefert nicht nur Spannung und Unterhaltung, sie bietet auch eine frische Perspektive auf das Superhelden-Genre und verleiht ihm einen Hauch von kultureller Vielfalt, den wir sicherlich auch in zukünftigen Produktionen gern wiedersehen möchten.