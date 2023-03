Die Bilder dieser Kroatin machen die Welt verrückt (FOTOS)

Paige Spiranac ist eine der schönsten Sportlerinnen der Welt, zumindest nach Meinung ihrer Fans, von denen es 3,7 Millionen auf Instagram gibt, sie trägt aber diesen Titel auch in den Weltmedien.

Auf ihrem Instagram postet sie oft Fotos in attraktiven Posen und kürzlich hat sie etwas Neues auf ihrem Profil gemacht.

Die Golferin kroatischer Herkunft, die normalerweise in Amerika lebt, beantwortete Fragen von Fans, und in einer Antwort beschwerte sie sich über das, was sie für das größte Problem ihrer Karriere hält. Sie drückte ihren Unmut darüber aus, wie die Öffentlichkeit jedes Mal reagiert, wenn sie Fotos mit Männern macht.

„Es gibt eine Sache, über die nicht genug gesprochen wird. Und zwar über Frauen in einer von Männern dominierten Branche, sei es Golf oder irgendein anderer Sport. Das merke ich jedes Mal, wenn ich ein Foto mit einem Mann mache, da ich immer böse Kommentare lesen und Gerüchte hören muss“, sagte Spiranac und fügte hinzu:

„Ich habe das Gefühl, dass mich das davon abhält, zu den Veranstaltungen mit Männern zu gehen. Es ist sehr ungerecht. Jedes Mal, wenn ich ein Foto mit einem Mann mache, sind die Kommentare ekelhaft. Es frustriert mich, weil ich keine normalen Interaktionen mit Menschen haben kann.“

Eine Seite für Fans

Zur Erinnerung: Spiranac hat kürzlich ihre eigene Website eröffnet, deren Name einer bekannten Website für Erwachsene ähnelt.

„Onlypaige.com“ ist eine Website, auf deren Inhalte Sie für 9,01 Euro pro Monat zugreifen können.

Wie Paige sagte, fragten ihre Follower sie nach einer Möglichkeit, sie besser kennenzulernen. Und das taten sie. Einer der ersten Posts auf der neuen Seite waren Fotos von Paige in Unterwäsche, mit denen sie allen Abonnenten den Valentinstag wünschte.

Kein Wunder, denn Ende 2022 veröffentlichte das bekannte Magazin Maxim eine Liste der 100 schönsten Frauen der Welt, und Paige führt diese Liste an.