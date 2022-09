Dieser Bosnier hat die stärkste Hand der Welt!

Der 63-jährige Kampfsportmeister Muhamed Kahrimanovic, aka “Hammer Hands”, hat es mit seiner Fähigkeit, mit seinen Händen alle möglichen Gegenstände zu zerschlagen, ins Guinness Buch der Rekorde geschafft. Wie Sie in den beiden Videos sehen können, kann der in Deutschland lebende Bosnier mühelos Baseball-Schläger und Kokosnüsse mit seinen bloßen Händen brechen!

Muhamed Kahrimanović wurde in Bosnien geboren und zog als Teenager mit seiner Familie nach Deutschland. Da er von seiner frühen Kindheit an Taekwondo gelernt hatte, setzte er seine Trainings in der Wahlheimat fort und machte später die Ausbildung zum Lehrer dieser Kampfkunst.

Der Taekwondo-Meister zog internationale Aufmerksamkeit auf sich, als er mit seinen unglaublich starken Händen mehrere im Guinness Buch eingetragene Rekorde schaffte, was ihm den Ruf eines Supermenschen und den Spitznamen „Hammer Hands“ einbrachte.

Erst neulich hat der heute 63-jährige Muhamed Kahrimanovic einen neuen Weltrekord gesetzt und es damit noch einmal in das Guinness Buch der Rekorde geschafft: er hat die meisten Baseball-Schläger innerhalb einer Minute mit bloßen Händen gebrochen.

Der bosnische Kampfsportmeister brach nämlich beeindruckende 68 Baseball-Schläger in nur einer Minute, das entspricht mehr als einem Baseball-Schläger pro Sekunde! Dies ist allerdings nur der neueste in einer Reihe von Rekorden, die den Namen „Hammer Hands“ bestätigen.

In der Vergangenheit hielt Kahrimanovic bereits den Weltrekord und Guinness Rekord für die meisten aufgebrochenen Kokosnüsse mit nicht weniger als sechs Schlägen mit einer Hand und stellte zuletzt seinen persönlichen Rekord mit 148 zerschlagenen Kokosnüssen in einer Minute.

2014 stellte Kahrimanovic mit 24 mit bloßen Händen zerschlagenen Betonplatten einen weiteren beeindruckenden Rekord!

In August 2019 übertraf Muhamed „Hammer Hands“ seinen eigenen Rekord aus 2011, indem er in seiner Stadt Hamburg 97 gefüllte Getränkedosen zerbrach.

Der Wahldeutsche aus Bosnien hält auch den Weltrekord für die meisten mit bloßen Händen zerbrochenen Glasflaschen in einer Minute, nämlich 66!

Weltrekord: Mann Namens “Hammer Hands” zertrümmert Kokosnüsse, Betonplatten, Baseball-Schläger mit der bloßen Hand!

Lesen Sie auch: Bosnier schlägt tagelang seine Lebensgefährtin Am Montag gegen 23 Uhr kam es in einer Wohngemeinschaft in Klagenfurt zu einer Schlägerei

Bosnier zapft Hydranten an, um seinen Pool zu füllen Ein mann in Sarajevo zapfte den öffentlichen Hydranten an, um seinen privaten Pool zu befüllen.

Größte Pljeskavica der Welt: Serben brechen Weltrekord Am Grillfest Rostiljijada in Leskovac, Serbien, wurde eine Pljeskavica mit einem Gewicht von 67 Kilogramm und 200 Gramm hergestellt