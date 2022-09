Pilot rastet während Flug aus: “Hört auf, Nackfotos zu verschicken!” (VIDEO)

In den sozialen Netzwerken ist ein Video viral geworden, in dem ein Flugzeugpilot darüber spricht, dass er von einigen weiblichen Fluggästen Nacktfotos über AirDrop erhalten hat. Der Pilot ist „not amused“.

Nach der stereotypen Vorstellung wäre eigentlich ein jeder Mann an der Stelle des Piloten begeistert, aber die Realität ist eben anders. Der Pilot der US-amerikanischen Southwest Airlines, dem die Fotos zugespielt wurden, hat beschlossen, die Urheberinnen der Fotos zur Rede zu stellen.

In dem Video, das über 150.000 Mal gesehen wurde, droht der Pilot, das Flugzeug wieder zum Gate zu fahren und alle Fluggäste aussteigen zu lassen, wenn die Belästigung nicht aufhört.

“Ich sage Ihnen, was passieren wird. Wenn sie das weitertreiben solange wir am Boden sind, fahre ich zum Gate zurück, alle werden aussteigen müssen, das wird zu einer Versicherungssache und der Urlaub wird für alle ins Wasser fallen”, richtete sich der sichtlich verärgerte Pilot an die Fluggäste an Bord.

Diese Reaktion löste zahlreiche Kommentare in den sozialen Netzwerken aus, die meisten zeigen vollstes Verständnis für die Vorgangsweise des Piloten, der belästigt wurde.

“Das erinnert mich an die Situation, wenn sich Mama zu mir und meiner Schwester auf der Rückbank umdreht und schreit: ‘Wenn ihr keine Ruhe gebt, bei Gott…'”, “Der Pilot klingt wie ein strenger Elternteil”, “Das ist ein Hit, man sollte Kellner und Barkeeper nicht nerven, aber Piloten auch nicht”, “Hut ab für die Konsequenz”, lauten die Kommentare unter dem populären Video.

Lesen Sie auch: Moderatorin verschluckt während Live-Sendung eine Fliege (VIDEO) Kanadische TV-Moderatorin Farah Naser wurde vor laufenden Kameras von einer Fliege belästigt.

Zirkusbär attackiert Trainer während Vorstellung (VIDEO) Ein Zirkusbär in Nordrussland hat seinen Trainer während einer Vorstellung angegriffen. Nun tauchte das Video wieder auf.

Regengüsse und Sturmböen ruinieren Balkan-Hochzeit (VIDEO) Ein heftiges Unwetter fegte über ein Hochzeitszelt mit festlich gedeckten Tischen und forderte die gesamte Kraft der Gastgeber.

Wie reagiert ein Mann, wenn er Nacktfotos von jungen Frauen kriegt? Der Fall eines Piloten.