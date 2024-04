Bojan Lexington: „U Beču se osjećam kao da sam u bivšoj Jugoslaviji!“

Povodom novog albuma i dva rasprodata koncerta u beogradskoj Štark Areni, sreli smo se u Beču sa grupom Lexington Band. Frontmen benda, Bojan Vasković, govori za Kosmo koji su dalji planovi popularnog benda, kako se osjeća u Beču i koja sve iznenađenja priprema za svoje obožavaoce.

KOSMO: Napunili ste dvije Štark Arene u Beogradu povodom Dana žena. Da li je to samo početak turneje širom bivše Jugoslavije, pa možda i u dijaspori?

Bojan Vasković: Ono što mogu reći je da sam ispunjen i sretan zbog poziva i posla. Ove dvije arene 8. i 9. marta u Beogradu pokazale su zaista da sve što radimo ima i te kako smisla. Već nekih 20 godina se bavim muzikom i zaista mi je drago zbog toga. Jednostavno, ljudi na naše nastupe i koncerte dolaze zbog emocija i pjesama, zbog svega što ih nečim lijepim ispunjava. Mi velikim koncertima pravimo presjek dosadašnjeg stanja i prisustva na muzičkoj sceni.

Planiramo da uradimo prvu regionalnu turneju po većim gradovima, a nakon toga i po manjim centrima. To je bio i naš plan 2020. godine kada smo prvi put pravili koncert u Beogradskoj areni, međutim, nekoliko dana nakon toga je na snagu stupila korona i zaustavila nas nekoliko godina. Tako da mi zapravo nastavljamo tamo gdje smo stali i mislim da je sada još veći zalet, s obzirom da smo prošli put imali jednu arenu, a sada dvije. Ne postoji bolja pozicija od ove za nešto veliko, za nešto lijepo, i ovo je nešto što zaista naša publika širom regiona i svijeta zaslužuje, jer znam da imamo publiku različitih generacija, od djece do starijih i nekako je red svima udovoljiti da imaju priliku da nas čuju uživo. Svakako postoji plan da se nakon regionalne turneje preselimo i u dijasporu.

Izdali ste novi album pod imenom „Lavovi“ koji je naišao na odlične reakcije publike. Koliko se još uvijek isplati izdavati albume u doba gdje i pjesme imaju kratak rok trajanja?

Novo doba je malo deplasirano te zapravo neke pjesme budu nepravedno zapostavljene, ali nekako smo mi našu publiku navikli na albume jer smo tako i započeli našu karijeru. Bogami, dugi niz godina nismo objavljivali album. Posljednji album „Noć pod zvijezdama“ izašao je 2015. godine, odnosno 2017. su se pojavili još neki singlovi. Željeli smo da nagradimo našu publiku dobrim, kvalitetnim albumom i to je upravo ovaj sada. Ja sam ga najavljivao kao nešto najzrelije, možda i najbolje sada od nas.

KOSMO: Budući da godinama ređate samo hitove, kako se kao bend dogovarate oko pjesama? Ko od vas ima „najbolji nos“ za hit?

Pjesme se biraju pažljivo u studiju, da ih svi nekako slušamo, eto na kraju ja ih iznosim i moram da stavim tačku, takva mi je uloga. Ali eto, volim da čujem i mišljenje dragih kolega iz benda. Ono što je važno je da nastavljamo sa našim zvukom, nismo pratili slijepo trendove, ali uvijek se prilagođavamo vremenu u kojem živimo, ne možemo da živimo sto godina unazad. Ima pjesama različitih ritmova, različitih i pomješanih stilova. Nekako ja to osjećam dok pjevam te pjesme, osjećam da me rade, što se kaže žargonski, i onda je to dobar znak da će publika reagovati jako dobro i da im se dopada. To najbolje vidim po novim pjesmama, primjećujem da se zaista ljudima dopada, mada, mnogi i nisu ni čuli da je izašao album jer mi nismo radili neku agresivnu kampanju, ali ona tek sada slijedi. Volim da pjesme dobiju priliku i da ih ljudi čuju pa neka biraju, što se kaže, danas ima mnogo muzike, mnogo svega, stilova, žanrova, ali eto, mi imamo neku našu istrajnu publiku koja je čini mi se iz godine u godinu sve veća i veća. Nekako sam spokojan zbog svega toga.

Jednom ste izjavili da i ako volite koncerte, ipak Vam je draže pjevati za manji krug ljudi te pretpostavljam da mislite na klubske nastupe. Imate li različit repertoar pjesama namnjen dijaspori i bivšoj Jugi?

Definitivno se klubski nastupi razlikuju od koncerata. Zato nam je i želja da napravimo koncertnu regionalnu turneju jer znam da mnogo ljudi dolazi čak i u te klubove. Sa druge strane, u njih ne mogu ući oni koji nisu punoljetni. Takođe, neki stariji ljudi jednostavno ne preferiraju tu vrstu zabave i ne idu u klubove. Baš oni su zaslužili da pravimo velike koncerte.

