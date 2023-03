Bombe explodiert: Mann verliert beide Hände!

Es gibt Menschen, die in der Öffentlichkeit meist nicht so präsent und bekannt sind, die aber mit ihrer Erfahrung und Lebenseinstellung motivierend auf andere wirken, die mit Problemen kämpfen, welche schwer zu bewältigen sind.

Solch eine vorbildliche Person ist Tihomir Vanja Ostojic, Fotograf und TikTok-Influencer, der in Beba Dragics Show „Zivot u ravnotezi – Razgovori u dusu“ (dt. Balance im Leben – Seelengespräche) zu Gast war.

Ostojic ist in Sarajevo geboren und aufgewachsen und hatte eine ganz normale Kindheit. Er wuchs mit einer älteren Schwester und einer Zwillingsschwester auf und amüsierte sich wie jedes andere Kind, bis der Krieg ausbrach – als er, wie die meisten, über Nacht erwachsen werden musste. In seinem vierzehnten Lebensjahr haben die Folgen des Krieges sein Leben völlig verändert, schreibt das Balkan-Medium Zena.Blic.rs.

„Eines Morgens wachte ich auf und meine Freunde luden mich ein, Kirschen in der Nähe meiner Nachbarschaft zu pflücken, wo wir noch nie zuvor gewesen waren. Zuerst badeten wir, und dann gingen wir Kirschen pflücken“, begann Ostojic die Geschichte des tragischen Ereignisses.

„Es war mit einigen Markierungen für Luftminen markiert, aber mit der Zeit haben einige Frauen diese Seile durchtrennt…“, erklärte er.

Die Kinder gingen naiv tief in das Feld hinein. In einem Moment pflückte Tihomir Kirschen, und im nächsten hörte er eine Explosion. Nach 15 Stunden wachte er im Krankenhaus auf der Intensivstation auf. Er hatte Angst, dass er aufgewacht war, ohne dass andere merkten, dass er lebte. Diese Qual dauerte bis zum Morgengrauen und er erblickte endlich das Licht.

Ihm war, wie er sagte, bewusst, was mit ihm passierte, und als 14-jähriges Kind gingen ihm tausend Gedanken durch den Kopf.

„Im Grunde war ich glücklich, als ich erkannte, dass ich am Leben war, obwohl ich sah, was mit mir passiert war. Als ich sah, wie die Sonne mein Zimmer erreichte, dachte ich: „Whoa Mann, es ist okay, du lebst“, erinnerte sich Ostojic, der immer optimistisch blieb, obwohl er beide Hände durch die Minenexplosion verlor.

Heute folgen ihm Tausende von Menschen auf Instagram und TikTok, die die Möglichkeit haben, seine Fotos zu genießen, aber auch genug Selbstvertrauen gewinnen können, um zu sagen: „Hey, wenn er das kann, kann ich es auch.“ Schwache Charaktere sehen ihn als Motivator, und er selbst sagte, dass er es am schlimmsten finde, wenn die Leute ihn bemitleiden, schreibt Zena.Blic.rs.

Tihomir Vanja Ostojic blickte schon nach dem Unfall optimistisch auf die Ereignisse, denn als er zum ersten Mal aufwachte, dachte er: „Ich bin schwer verletzt, aber ich lebe.“ Dies tut er bis heute. Es ist daher nicht verwunderlich, dass es vielen als Motivation dient.