Bombe geplatzt: So heißt “Bijelo Dugme”-Star Željko Bebek wirklich!

Als “Bijelo Dugme”- Sänger wurde Željko Bebek am Balkan berühmt. Nun enthüllt die jugoslawische Musiklegende, dass er gar nicht so heißt.

Im ehemaligen Jugoslawien haben alle Fans ihn wahrscheinlich noch an der Seite von Goran Bregović in Erinnerung: Als wichtiger Bestandteil der Rock-Band “Bijelo Dugme” wurde Željko Bebek in den 70er und 80 Jahren zum berühmtesten jugoslawischen Sänger. Heute schaut der 75-jährige Sänger auf über 45 Jahre Musikkarriere zurück.

Nun enthüllt er in einem Interview, dass er eigentlich gar nicht Željko heiße. „Eigentlich heiße ich Želimir, aber so nennt mich keiner. Es steht zwar in den Dokumenten und wenn die Menschen es dann lesen, dann sagen sie ‚Ich dachte, du heißt Željko‘. Mich nannten schon alle von klein auf Željko und so ist es auch geblieben. Deswegen habe ich meinem Sohn den Namen Želimir gegeben.“, sagte Bebek.

Tja, wie man sieht erfährt man auch von den größten Musiklegenden etwas Neues.