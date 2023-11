„Bozicna Vecer“: KOSMO verlost 1×2 Tickets für Tony Cetinski

Am Samstag, dem 25. November 2023, erwartet euch ein weihnachtliches Spektakel der Extraklasse in Casablanca! Taucht ein und lasst euch von den Mega-Hits des herausragenden Balkan- Interpreten Tony Cetinski verzaubern. KOSMO verlost 1×2 Tickets für das Event. Viel Glück!

Freut euch auf eine beeindruckende Weihnachts-Performance von Tony Cetinski, in der er mit seiner einzigartigen Stimme und Bühnenpräsenz das Publikum in seinen Bann zieht. Zusammen mit Interpreten wie Antonio Kristofic und Bozidarka-Matija Cerina verspricht dieser „Bozicna Vecer“ unvergessliche musikalische Höhepunkte.

HARD FACTS

Wann? 25. November 2023, Beginn: 19 Uhr

Wo? Casablanca, Perfektastraße 81 1230 Wien

Und wie kannst Du am Gewinnspiel teilnehmen?

Gewinne Tickets für das Weihnachtskonzert von Tony Cetinski am 25. November 2023 in Casablanca. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, befolge die Anweisungen im Insta-Post unten: