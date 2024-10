Mit der neuen Komödie „Wolfs“ bringt Apple eine frische Filmproduktion in die Kinos, in der Brad Pitt in einer besonders bemerkenswerten Szene durch die Verwendung eines kroatischen Schimpfwortes Aufmerksamkeit erregt. Interessanterweise handelt es sich um eine Phrase, die auch im Bosnischen und Serbischen gebräuchlich ist, was die kulturelle Einheit im ehemaligen Jugoslawien unterstreicht.

In einer der eindrucksvollen Szenen des Films begegnet Brad Pitt George Clooney und äußert sich mit „Pi**u materinu“. Diese Szene, die im Trailer nach 2 Minuten und 15 Sekunden zu sehen ist, entfaltet ihren vollen Humor, als Clooney fragt: „Wer zum Teufel ist er?“ Zuvor bedient sich auch der kroatische Schauspieler Zlatko Buric einer ähnlich markigen Sprache: „Oladite, j**em vam!“, was die Verankerung des Films in der Kultur der Region noch verstärkt.

Der Film feierte kürzlich seine Premiere bei den Filmfestspielen in Venedig. Im Mittelpunkt der Handlung steht der Charakter Jack, gespielt von George Clooney, ein erfahrener Verbrecher, der einen hochkarätigen Fall vertuschen soll. Parallel dazu tritt Brad Pitt als Nick auf, der mit der gleichen Mission beauftragt ist. Die beiden Einzelgänger müssen ihre Kräfte vereinen, um die Herausforderung zu bewältigen.

Internationale Beachtung

Zlatko Buric, der kürzlich den Titel des besten europäischen Schauspielers erhielt, spielt die Rolle des kroatischen Gangsters Dimitrije. Die Charakterisierung vereint Elemente des Balkans und Russlands. Regisseur Jon Watts, bekannt für seine erfolgreichen Blockbuster, führte bei „Wolfs“ Regie.

Ein Highlight des Films ist die Chemie zwischen Clooney und Pitt, die bereits in „Burn After Reading“ (2008) und der „Ocean’s Eleven“-Reihe harmonierten. Beide Schauspieler erhielten für ihre Rollen in „Wolfs“ jeweils 35 Millionen US-Dollar, während Regisseur Jon Watts mit 15 Millionen US-Dollar entlohnt wurde.