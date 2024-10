Evakuierung: Ryanair-Flieger in Flammen (FOTO)

Der Flughafen Brindisi ist vorübergehend geschlossen, da ein Flugzeug evakuiert wurde. Glücklicherweise gab es keine Verletzten.

Italien: Am Donnerstag kam es am Flughafen der süditalienischen Hafenstadt Brindisi zu einem Zwischenfall. Ein Ryanair-Flugzeug, das für einen Flug nach Turin vorgesehen war, musste aufgrund eines brennenden Triebwerks evakuiert werden. Alle 184 Passagiere konnten das Flugzeug sicher über Notrutschen verlassen, während die Feuerwehr das Feuer schnell unter Kontrolle brachte. Nach Berichten italienischer Medien gab es keine Verletzten. Der Brandursache wird weiterhin nachgegangen.

Der Flughafen Brindisi musste für mehrere Stunden geschlossen werden, was zur Umleitung zahlreicher Flüge führte. Während dieser Zeit arbeiteten Fachleute an der Wiederherstellung der betroffenen Start- und Landebahn. Andrea Caroppo, der Vizepräsident der Verkehrskommission der italienischen Abgeordnetenkammer, äußerte aufgrund der wiederholten Zwischenfälle mit Ryanair-Maschinen seine Besorgnis über die Sicherheitsstandards der Fluggesellschaft. Er hat daher eine dringliche Anhörung der Luftfahrtbehörde ENAC gefordert, um die Sicherheitspraktiken von Ryanair zu überprüfen.

Weitere Vorfälle mit Ryanair

Diese Sicherheitsbedenken wurden zusätzlich durch einen weiteren Vorfall befeuert, der sich nur wenige Tage zuvor am Dienstag am Flughafen Orio al Serio in Bergamo ereignete. Bei der Landung eines Ryanair-Fluges aus Barcelona platzte der Reifen des Flugzeugs. Obwohl die 162 Passagiere und sechs Crewmitglieder unversehrt blieben, führte der Vorfall zur vorübergehenden Schließung des Flughafens. Die Betreiberfirma Sacbo bestätigte die sichere Evakuierung ohne Verletzte.