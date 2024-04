„Crooks“: Beliebter Balkan-Schauspieler in neuer Netflix-Serie

Die neueste Netflix-Serie „Crooks“ sorgt für Furore in der Streaming-Welt und begeistert Zuschauer mit einem packenden Mix aus Action, Thriller und Komödie. Eine besondere Attraktion der Serie ist ein bekannter serbische Schauspieler, der eine bedeutende Rolle innehat.

Eine Münze löst eine Konfrontation zwischen rivalisierenden Gangs in ganz Europa aus, wodurch ein im Ruhestand befindlicher Safeknacker gezwungen ist, sich mit einem Gauner zu verbünden, um einen letzten Coup zu landen.

In der ersten Folge verkörpert der serbische Schauspieler Sergej Trifunovic einen serbischen Mafioso, der eine wichtige Rolle im Handlungsverlauf einnimmt. Als Vermittler der gestohlenen Münze, die er nach Wien bringen muss, trägt er maßgeblich zur Spannung und Dynamik der Geschichte bei.

Wiener Dialekt schwer zu verstehen

Eine bemerkenswerte Besonderheit der Serie ist die Verwendung von Wiener Dialekt in den Dialogen, was für nicht-deutschsprachige Zuschauer mitunter eine Herausforderung darstellen könnte. Um das Verständnis zu erleichtern, wurden von den Produzenten Untertitel in hochdeutscher Sprachen hinzugefügt, insbesondere für das deutsche Publikum.

Neben Trifunovic glänzt das Ensemble von „Crooks“ mit einer beeindruckenden schauspielerischen Leistung. Bekannte deutsche Gesichter wie Frederick Lau, Kida Khodr Ramadan und Svenja Jung sowie österreichische Talente wie Christoph Krutzler, Georg Friedrich, Lukas Watzl und Maya Unger ergänzen die Serie perfekt.

spannendes Gangsterdrama

Besonders hervorzuheben ist die Darstellung von Karl Welunschek als hinterhältiger Rotlicht-Boss, der im Jahr 2023 verstorben ist. Welunschek, der in der Vergangenheit vor allem als Regisseur oder Szenenbildner tätig war, beweist in „Crooks“ sein außergewöhnliches schauspielerisches Talent.

„Crooks“ ist nicht nur ein spannendes Gangsterdrama, sondern auch eine Hommage an die Vielfalt des deutschsprachigen Schauspiels. Die Serie vereint talentierte Darsteller aus verschiedenen Ländern und Kulturen und bietet ein fesselndes Fernseherlebnis für Zuschauer weltweit.