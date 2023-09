Schauspieler Sergej Trifunovic erhielt EU-Einreiseverbot: „Addio!“

Der bekannte Schauspieler Sergej Trifunovic steht im Mittelpunkt eines neuen Skandals. Ihm wurde die Einreise in Kroatien und alle EU-Länder sowie in drei EFTA-Länder verboten. Grund dafür sind mehrere Verstöße, die er in Split begangen hat. Die Kontroverse hat weitreichende Auswirkungen auf seine Karriere.

Sergej Trifunovic, ein prominenter Schauspieler, ist in einen neuen Skandal verwickelt. Laut lokalen Medienberichten wurde ihm die Einreise nach Kroatien und alle Länder der Europäischen Union sowie in drei EFTA-Länder – Island, Liechtenstein und Norwegen – verboten. Die Ankündigung über Trifunovics Einreiseverbot wurde auf der offiziellen Website der Polizeidirektion Split-Dalmatien veröffentlicht.

Fünf Verstöße in Split

Trifunovic hat in den letzten zwei Tagen durch sein Verhalten im Bereich Split fünf Verstöße begangen. Nach Anrufen von Bürgern und angeforderter Intervention am Strand von Kasjuni wegen eines Verstoßes gegen Artikel 30 des Gesetzes über Verstöße gegen die öffentliche Ordnung und den Frieden, beleidigte Trifunovic unprovoziert die Polizisten.

Unangemessene Inhalte

Kurz nach Abschluss dieses Verfahrens hat Trifunovic erneut die Merkmale eines Verstoßes gegen Artikel 30 gezeigt. Am folgenden Tag störte er auf den sozialen Medien die öffentliche Ordnung und den Frieden, indem er Texte mit unangemessenem Inhalt veröffentlichte und hervorhob. Er machte sich über die Arbeit der Sicherheitskräfte lustig. Diese wurden vom Stadtrat von Split beauftragt, um den Bürgern von Split und insbesondere der Altstadt einen reibungslosen Betrieb und nächtliche Ruhe zu ermöglichen.

Bußgelder

Aufgrund der begangenen Verstöße wurden ihm Geldstrafen gemäß dem Gesetz auferlegt. Das Vorgehen der Polizeibeamten war zu jeder Zeit professionell und gesetzeskonform, und die verhängten Strafen sind keine Tribut, sondern Strafen, die durch die Gesetze der Republik Kroatien festgelegt sind.

Trifunovic wurde vom Amtsgericht in Split zu einer Geldstrafe von 500 Euro wegen Haltung eines Hundes ohne Aufsicht und angeblicher Beleidigung von Polizeibeamten verurteilt. Nachdem er freigelassen und bestraft wurde, äußerte sich Trifunovic auf seinem Instagram.

Er schrieb: „Ok. Lassen Sie uns das so machen. Die Misshandlungen, die ich heute erlebt habe, können mit historischen Bildern verglichen werden, auf denen Polizeikräfte mit Schweineköpfen in Kragen-T-Shirts und Pit Bull Security-Badges durch die Stadt paraden, die die Einheimischen und Cafébesitzer belästigen, und sich mit der Stadtverwaltung abwischen. Die Misshandlungen, die ich heute ertragen habe, habe ich noch nie und nirgendwo erlebt. Um Oliver Dragojevic zu paraphrasieren – ich werde nie wieder nach Split kommen.“

Er fügte hinzu: „Addio. Es war schön und all meine lieben Freunde aus Split sind immer willkommen.“