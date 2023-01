Studie über Glück: Jugoslawiens Bürger die größten Optimisten auf der Welt

Laut einer 1966 durchgeführten Studie über die Zufriedenheit der Menschen in diversen Ländern waren die Bewohner des damaligen Jugoslawen die größten Optimisten auf der Welt.

Die Studie wurde vom Princeton Institute for International Sociological Studies aus den USA durchgeführt, und die Ergebnisse wurden von „Politika Ekspres“ berichtet.

Laut Index.hr umfasste die Studie folgende Länder: USA, Brasilien, Kuba, die Philippinen, Panama, Dominikanische Republik, Bundesrepublik Deutschland, Israel, Nigeria, Indien, Polen, Japan, Ägypten und Jugoslawien.

An der Studie nahmen insgesamt 1524 Personen im Alter zwischen 21 und 71 Jahren teil. Befragt wurden 643 Personen aus Serbien, 363 aus Kroatien, 224 aus Bosnien und Herzegowina, 162 aus Slowenien, 92 aus Mazedonien und 35 aus Montenegro.

Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass die Jugoslawen mit ihrem Optimismus hinsichtlich der Zukunft der Nation an der Spitze der Rangliste waren. Der Optimismus-Index wurde in Zahlen ausgedrückt und betrug 8,8 in Jugoslawien, 6,1 auf den Philippinen und 7,4 in den USA.