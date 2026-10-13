Von Regen zu 22 Grad: Österreich erlebt Wetter-Kontraste

Sonne, Regen und Nebel wechseln sich ab: Österreich erwartet in den kommenden Tagen abwechslungsreiches, aber weiterhin mildes Herbstwetter.

Das Wetter zeigt sich bis Freitag regional sehr unterschiedlich. Während am Dienstag vielerorts noch die Sonne dominiert, bringt eine Front in der Nacht auf Mittwoch Regen an die Alpennordseite. Danach wird es wieder freundlicher. Die Höchstwerte liegen je nach Tag und Region zwischen 12 und 22 Grad.

Am Dienstag überwiegt in weiten Teilen Österreichs zunächst der Sonnenschein. Einzelne Nebelfelder von Oberösterreich bis Kärnten lösen sich im Laufe des Vormittags auf. Ab etwa Mittag ziehen im Westen dichtere Wolken auf, gegen Abend sind in Vorarlberg und Nordtirol erste Regenschauer möglich. In der Nacht auf Mittwoch breitet sich der Regen entlang der Alpennordseite bis ins westliche Niederösterreich aus. Die Höchstwerte liegen zwischen 12 und 18 Grad.

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Regen zur Wochenmitte

Der Mittwoch beginnt in vielen Regionen dicht bewölkt und teilweise regnerisch. Besonders zwischen Kufstein und Mariazell kann es länger trüb und nass bleiben. Trocken und mit den besten Chancen auf Sonne startet der Tag in Osttirol, Kärnten und später auch im Süden der Steiermark.

Im Laufe des Tages wird der Regen auch in den übrigen Regionen seltener und die Wolken lockern zunehmend auf. Die Temperaturen steigen auf 12 bis 20 Grad, am wärmsten wird es von Vorarlberg bis Kärnten.

Freundlicher ab Donnerstag

Am Donnerstag erwartet Österreich eine Mischung aus Sonne, Nebel und hohen Wolkenfeldern. Manche Hochnebelfelder können sich allerdings länger halten. Abseits davon zeigt sich immer wieder die Sonne.

Je nach Sonnenscheindauer werden 14 bis 20 Grad erreicht, in Vorarlberg und Tirol sind sogar bis zu 22 Grad möglich.

Auch am Freitag zeigt sich häufig die Sonne. Regional können sich jedoch Wolken sowie hartnäckiger Nebel oder Hochnebel halten – etwa in Teilen des Donauraums und in südlichen Beckenlagen. Die Höchstwerte reichen von rund 13 Grad in Teilen Niederösterreichs und der Steiermark bis zu etwa 22 Grad im Westen.