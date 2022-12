Kleinkinder zwei Tage im Autowrack gefangen, Mädchen rettet Bruder das Leben

Ein fünfjähriges Mädchen hat seinem jüngeren Bruder das Leben gerettet, nachdem ihre Eltern bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen waren. Mehr als zwei Tage lang waren die drei Kleinkinder in dem Autowrack in einem abgelegenen Gegend Westaustraliens gefangen, berichtete die CNN-Tochter Nine News.

Die Polizei von Westaustralien teilte mit, dass der Land Rover Discovery der Familie in Condinin, etwa 280 Kilometer östlich von Perth, gefunden worden sei.

Die Eltern Cindy Braddock (25) und Jake Day (28) wurden am Unfallort für tot erklärt, während ihre drei Kinder überlebten.

Die Kinder waren jedoch bei hohen Temperaturen mit ihren toten Eltern im Fahrzeug eingeschlossen, bis sie von einem besorgten Angehörigen entdeckt wurden. Das Verschwinden der fünfköpfigen Familie war gemeldet worden, weil Cindy und Jake mit ihren drei Kindern bei einer Familien-Weihnachtsfeier nicht angekommen waren.

Cousin Michael Reid bestätigte, dass die Fünfjährige ihrem jüngsten Bruder das Leben gerettet hat, indem sie ihn aus dem Kindersitz befreite. „Wenn die Fünfjährige den Sitz des Einjährigen nicht abgeschnallt hätte, wäre er heute nicht bei uns. Das kleine Mädchen wird das wahrscheinlich noch ein paar Jahre nicht begreifen“, sagte Reid.

Reid wies darauf hin, dass die Kinder aufgrund der hohen Außentemperaturen besonders in Mitleidenschaft gezogen wurden. „Sie waren 55 Stunden lang bei 30 Grad Celsius in einem Auto gefangen. Niemand kann sich vorstellen, was sie durchgemacht haben“, fügte er hinzu.

Die Polizei hat bestätigt, dass die Kinder mit schwerer Dehydrierung in ein Krankenhaus eingeliefert worden sind. Ihre Verletzungen sind nicht lebensbedrohlich und es wird erwartet, dass sie in den kommenden Tagen aus dem Krankenhaus entlassen werden, berichten internationale Medien.