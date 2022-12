Aleksandar Mitrovic bald Nachfolger von Ronaldo bei Manchester United?

Das Gerücht, dass Aleksandar Mitrovic zu Manchester United wechselt wird immer lauter. Das einzige Problem dabei sei die Entschädigung. Das Team aus „Old Trafford“ interessiert sich für den serbischen Stürmer, er würde auch in die Spielweise von Erik ten Hag passen, allerdings ist ein Transfer derzeit nicht realistisch.

Der Grund dafür sei finanzieller Natur, behaupten zumindest ausländische Medien.

Das zuverlässige Portal „Athletic“ behauptet, dass der serbische Angreifer schon länger auf dem Radar sei. „Mitrovic passe ausgezeichnet zu dem, was United braucht, aber sein Vertrag mit Fulham läuft erst 2026 aus. Ajvan Toni hat ein Wettproblem und ihm wird vom Fußballverband (FA) eine Strafe angedroht. Deshalb bemüht sich United um eine vorübergehende Lösung, die weniger kosten würde, das sei jedoch derzeit schwer auf dem Markt zu finden”, heißt es in dem Text.

Wie Medien berichteten, folgte Manchester mehreren anderen Spielern.

„Letzten Sommer bereitete sich United auf den Abgang von Cristiano Ronaldo vor, also wurde die Ankunft von Alvaro Morata erwähnt. Es wurde auch über Pierre-Emerick Aubameyang gesprochen, der zu Chelsea ging. Es gab Gespräche mit Memphis Depay, Barcelona will ihn verkaufen, während Eric Choupo-Moting nur noch sechs Monate lang einen Vertrag beim FC Bayern hat”, so Athletic.

Laut der Website „Transfermarkt“ wird der Wert von Mitrovic auf 28 Millionen Euro geschätzt. Er bestritt in dieser Saison insgesamt 21 Spiele für Fulham und erzielte dabei 18 Tore. Er glänzte auch gegen Crystal Palace. Ronaldo hat United verlassen, der Verein sucht nach einem neuen Stürmer, es könnte zwar Mitrovic sein, aber offiziell wurde noch nichts bestätigt.