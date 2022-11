Welches EX-YU Land zählt die größten Hollywood-Stars? (VIDEO)

Der Wettbewerb zwischen den Ländern des ehemaligen Jugoslawiens ist eine nie endende Geschichte, einer davon ist sicherlich der Wettbewerb um die heimischen “größten Stars in Hollywood“.

Kroaten und Serben folgen einem Schema, wenn sie sich hektisch und stolz Stars aneignen, die wahrscheinlich nie ein einziges Wort über ihre Heimat erwähnt haben:

Kroaten zum Beispiel beziehen sich gerne auf Eric Bana (Banadinovic), obwohl der Schauspieler seine Herkunft nur am Rande erwähnt und der Rest der Welt ihn hauptsächlich als australischen Schauspieler wahrnimmt. Auf der anderen Seite tun die Serben dasselbe mit Milla Jovovich, die ihre serbischen Wurzeln ebenfalls nie öffentlich bekanntgab, zumal Milla von Montenegrinern, Russen und Ukrainern gleichermaßen angeeignet werden könnte.

Deshalb haben wir uns die Aufgabe gemacht, einen Überblick der regionalen Stars des ehemaligen EX-YU Landes zu geben, die in Hollywood erfolgreich sind – dazu haben wir uns auf lebende Stars konzentriert (daher werden wir zum Beispiel Karl Malden, dh. Mladen Sekulovic, nicht erwähnen) und Promis, die eine steile Karriere hingelegt haben.

Obwohl es schwierig ist, einige der oben genannten Akteure zu “platzieren” (da sich niemand darum kümmert, zu einer der “Nationalitäten” zugehörig zu sein), geht es in dem Artikel nicht darum Schauspieler zu verleugnen, sondern darauf hinzuweisen, wie viele erfolgreiche Schauspieler das ehemaligen Jugoslawien zählt und welche davon am häufigsten russische Gangster gespielt haben.

Kroatien

Wenn wir über kroatische Schauspieler in Hollywood sprechen, müssen wir ohne Zweifel sofort Rade Serbedzija (kroatischer Schauspieler serbischer Herkunft), Branko Lustig und Goran Visnjic nennen.

Serbedzija ist vielleicht der erste Mann, an dessen Nummer sich Agenten wenden werden, wenn es darum geht, einen russischen Terroristen/Gangster/General/Wissenschaftler zu spielen, aber wenn wir alle ausländischen Filme zusammenzählen in denen er mitgespielt hat, ist das eine ziemlich beeindruckende Liste.

Zunächst einmal hat er mit Legenden wie Clint Eastwood (Space Cowboys) und Stanley Kubrick (Eyes Wide Shut) zusammengearbeitet, und allein die Zusammenarbeit mit dem großen Kubrick reicht aus, um seine Karriere als erfolgreich zu bezeichnen. Er war in „Batman“, „Snatch“, „Mission: Impossible“, „Harry Potter“, „Quiet American“, „X-Men“, den Kultserien „24“, „CSI: Miami“ zu sehen, verärgerte Liam Neeson in “96 Stunden”, und wurde zum Experten wenn es um Fragen über Angelina Jolie geht, deshalb bombardieren ihn die Reporter jedes Mal, wenn sie wissen wollen, was Angie denkt.

Über Branko Lustig ist alles gesagt worden, was man sagen könnte. Der Mann arbeitete mit Legenden an einigen ihrer besten Filme zusammen. Alan J. Pakula, Steven Spielberg und Ridley Scott sind die ultimative Referenzen, und seine beiden Oscars sind ein absoluter Höhepunkt, auf den wir uns jedes Mal beziehen können, wenn wir den patriotischen Drang verspüren, uns mit seinen Federn zu schmücken.

Goran Visnjic hat Ende der neunziger Jahre eine ansehnliche Anzahl von Filmen gedreht, von denen wir „Ice Age“, „Spartak“, „Das Mädchen mit dem Drachentattoo“ hervorheben werden “, „The Counselor“ (obwohl es eine kleine Rolle in Ridley Scotts schlechtestem Film war) und eine Reihe recht anständiger Serien (Ermegency Room, Extant). Allerdings gab es auch Gerüchte, dass er der neue Bond werden könnte, und das nicht nur in den heimischen Medien, die eine solche Geschichte unglaublich aufblasen.

Nicht zu vergessen Mira Furlan, die in „Babylon 5“ und „Lost“ auftrat und in der Zeichentrickserie „Spider-Man“ aus den Neunzigern auch der Superheldin Silver Sable ihre Stimme lieh.

Auf der anderen Seite gibt es auch noch Eric Bana, Ivana Milicevic, John Malkovich, Steve Bacic (Smallville, Stargate SG-1, Big Love), Zlatko Buric (2012), Jenna Elfman (Dharmas Vater ist Kroate), Cary Elwes (sein Großvater ist Ivan Rikard Ivanovic), Judah Friedlander, Rick Rossovich, und wenn wir die Geschichte Kroatiens wirklich in dieser Gruppe ausdehnen würden, könnten wir auch Joe Mangeniello einbeziehen (seine Mutter hat armenische, österreichische und kroatische Wurzeln), deren größter Erfolg darin besteht, mit einer der attraktivsten Frauen der Welt auszugehen – Sofia Vergara.

Goran Dukic drehte den hervorragenden Film „Wristcutters: A Love Story“, in dem eine Reihe amerikanischer Schauspieler auftraten, und Kameramann Vanja Cernjul arbeitete an den Erfolgsserien „Ugly Betty“, „30 Rock“, „Nurse Jackie“, „Bored to Death“ und “Orange ist das neue Schwarz”.

Goran Navojec war kurz in “Mission: Impossible – Ghost Protocol” zu sehen, und Slavko Sobin war in “Game of Thrones”.

Bosnien und Herzegowina

Bosnien und Herzegowina hat zwar nicht viele Hollywoodstars, dafür aber den Oscar-Preisträger Danis Tanovic, dessen exzellenter Film „Niemandsland“ 2001 die goldene Auszeichnung für den besten ausländischen Film gewann. Danach drehte er auch „Triage“ mit Colin Farrell und Christopher Lee, und letztes Jahr erst den indischen Film „Tigers“.

Einer der bekanntesten Schauspieler Bosnien und Herzegowinas ist Velibor Topic. Der gebürtige Mostarer mit Londoner Adresse hat hervorragende Rollen gespielt und die großen und kleinen Leinwände mit Stars wie Brad Pitt, Benicio Del Toro, Jason Statham geteilt, und hat auch mit Ridley Scott zusammengearbeitet, der eindeutig Sympathie für Schauspieler aus dieser Region pflegt. In dem unterhaltsamen Streifen „Kingsman: The Secret Service“ ist er mit Colin Firth und Samuel L. Jackson zu sehen.

Edin Galijasevic alias Edin Gali, den wir in der herausragenden Serie „Mad Men“ sehen konten (für die er auch einen Emmy für seine Nebenrolle gewann) drehte auch in „New Girl“ und spielte zusammen in „Fury“ mit Brad Pitt und Shia LeBeouf. Er ist erst 24 Jahre alt und hat eine glänzende Zukunft vor sich.

Miraj Grbic spielte in „Mission: Impossible – Ghost Protocol“, Adnan Haskovic in „Snowpiercer“ und Luna Zimic Mijovic spielte in „Youth“ mit Michael Caine und Harvey Keitel mit. „Ich habe immer geglaubt, dass ich auch in Hollywood arbeiten würde, weil ich denke, dass es Platz für einen weiteren Schauspieler gibt – mich. Es stimmt, dass es schwierig war nach Hollywood zu kommen, aber es ist noch schwieriger, mich dort zu behaupten, deshalb arbeite ich jeden Tag an meinem Körper und meinem Akzent “, sagte er vor drei Jahren.

Wegen ihrer Rolle in Angelina Jolies Film wurde Zani Marjanovic eine Auslandskarriere vorhergesagt, bisher hat sie aber nur in „Broken“ mit Tim Roth gespielt und in der Miniserie „The Game“ mitgespielt.

Goran Kostic spielte auch in Angelina Jolies Film mit, war aber auch in „Taken“ mit Liam Neeson, „Hannibal Rising“ und dem brillanten „Children of Men“ von Alfonso Cuaron zu sehen.

Nach „In the Land of Blood and Honey“ war Fedja Stukan in der Serie „Missing“, „Child 44“ mit Tom Hardy, aber auch im spanischen „A Perfect Day“, wo auch Benicio Del Toro,Tim Robbins und Olga Kurylenko mitspielten, zu sehen.

Hinzu kommen Jack Dimic, Ajla Hodzic (Walk Hard: The Dewey Cox Story, The Unit), Dario Deak (NCIS: Los Angeles, Universal Soldiers), Kameramann Suki Medencevic und Regisseurin Jasmin Dizdar, die dieses Jahr mit dem legendären Keitel im Film „Chosen“ zusammengearbeitet haben.

Slowenien

Zeljko Ivanek – Nun, in diesem Fall könnten die Slowenen leicht mit den Serben “in den Krieg ziehen” (obwohl die Kroaten ihn sich hier und da auch aneignen) oder sich damit abfinden, ihn zu teilen. Was in diesem Fall jedoch wichtig ist, ist, dass es sich um einen großartigen Schauspieler handelt. Ivanek mag “dieser Charakter sein, den Sie in der Menge gesehen haben, aber Sie kennen seinen Namen nicht”, aber alles, das er machte, hat er tadellos gemacht.

Seine Fernsehfilmografie (The Americans, Lost, Big Love, House, True Blood, John Adams, 24, Oz, Ally McBeal) ist ebenso beeindruckend wie seine Filmografie (Argo, Dogville, Hannibal, Black Hawk Down, In Bruges, The Bourne Legacy, Donnie Brasco) und er gewann einen Emmy für seine Rolle als Ray Fiske in „Damages“.

Katarina Cas hat in der „The Wolf of the Wall Street“, „Danny Collins“ und „Guardian of the Law“, mitgespielt, der junge Andrei Lenart in „Kingsman: The Secret Service“ und „Crossing Over“, dessen Drehbuch er ebenfalls schrieb, Amy Dolenz in vielen Produktionen, Yana Yanezic ein paar kleinere, meist unsignierte Rollen, aber sie hat auch einige Synchronisationen in Harry Potter gemacht.

Wir können der Liste auch den großen und immer beliebter werdenden amerikanischen Komiker Anthony Jeselnik hinzufügen, aber es ist eine ziemlich weit hergeholte Geschichte, weil Wikipedia behauptet, dass sein Nachname aus Slowenien stammt. Es ist nicht viel, aber wir greifen nach Strohhalmen.

Und schließlich – Slavoj Zizek. Obwohl er weder Schauspieler noch Regisseur ist, sollten die Dokumentarfilme von Sophie Fiennes, die auf seinen Büchern “The Pervert’s Guide to Cinema” und “The Pervert’s Guide to Ideology” basieren, von keinem wahren Filmliebhaber verpasst werden.

Montenegro

Wir hatten auch Probleme mit Montenegro, weil die meisten großen Schauspieler:innen in Dänemark leben. Der erste Name auf der Liste ist nämlich Dejan Cukic, ein ausgezeichneter Schauspieler, der vor allem für dänische Produktionen wie den hervorragenden Film “In China They Eat Dogs” bekannt ist – die Tür zu Hollywood blieb ihm aber verschlossen.

Marijana Janovic hat auch eine Karriere in Dänemark.

Kameramann Bojan Bazelli ist der erste „Hollywood Montenegriner“, dem wir begegnet sind, und er kann sich rühmen, an einer Reihe populärer Filme mitgespielt zu haben wie „Mr. & Mrs. Smith“, „Rock of Ages“, „Hairspray“, und den exzellenten Streifen „ California“, „The Ring“ und „The Lone Ranger“.

Obwohl wir mit diesem Schritt die Regeln brechen, die wir uns selbst gesetzt haben, werden wir Dusan Vukotic erwähnen: Regisseur, Drehbuchautor, Animator, Cartoonist, der 1962 einen Oscar für „Surrogate“ gewann. Vukotic verbreitete den Ruhm der „Zagreber Zeichentrickschule“ und wurde auf Festivals in Bergamo, San Francisco, Belgrad, London, Cannes, Melbourne, Paris und Mailand ausgezeichnet.

Mazedonien

Wir haben nur einen Hollywood-Schauspieler mazedonischer Herkunft gefunden, aber es ist ein herausragender: Milco Mancevski, Regisseur, Drehbuchautor, Fotograf und Künstler aus Skopje mit Wohnsitz in New York. Ein weiterer Ex-Jugoslawe mit einer Oscar-Nominierung. Sein Film “Before The Rain” aus dem Jahr 1994 wurde nämlich in der Kategorie bester ausländischer Film nominiert und gewann im selben Jahr den Goldenen Löwen in Venedig.

Die New York Times nahm seinen Film in die Liste der tausend besten Filme aller Zeiten auf. Erwähnenswert ist, dass er sich auch als Regisseur an der außergewöhnlichen HBO-Serie „The Wire“ versucht hat und neben „Dust“, „Shadows“ und „Mothers“ über 50 Kurzfilme gedreht hat. Er hat außerdem bei dem Videodreh zum großen Hit „Tennessee“ von Arrested Development Regie geführt.

Serbien

Und schließlich Kroatiens größte Konkurrenz auf dieser Liste. Zumindest nach der Anzahl der Schauspieler:innen.

Wir fangen mit einer Legende an: Peter Bogdanovich oder Petar Bogdanovic, Regisseur, Drehbuchautor, Schauspieler, Produzent, Kritiker und Filmhistoriker der legendären Filme „The Last Picture Show“, „What’s Up, Doc“, „Daisy Miller“, „Mask“ sowie der hervorragenden Dokumentation „Runnin Down A Dream“. Er trat jedoch auch in einer Reihe von Kultfilmen auf, die Filmliebhabern bekannt sind.

Lolita Davidovich wird von Slowenen und Serben geteilt, und seit den achtziger Jahren hat sie in an einer Reihe populärer Filme und Serien mitgewirkt (JFK, Cobb, Gods and Monsters, Monk, CSI, Curb Your Enthusiasm, Psych usw.).

Emir Kusturica führte Regie bei „Arizona Dream“ und engagierte Johnny Depp kurz vor seiner Blütezeit.

Wir haben Milla Jovovich bereits erwähnt, und wir möchten hier noch einmal hinzufügen, dass ihre Mutter Russin und ihr Vater Serbe ist – Bogdan Jovovich.

Es gibt zwei weitere Schönheiten, Stana Katic (Castle), die nach eigenen Angaben serbisches, montenegrinisches und kroatisches Blut hat, und Sasha Alexander, die derzeit in der beliebten Serie „Rizzoli & Isles“ zu sehen ist.

Einerseits spielte Maria Karan an der Seite des legendären Anthony Hopkins in „The Rite“, aber sie hatte auch einen Film mit Jean-Claude Van Damme (Assassination Games), sodass wir nicht sicher sind, ob wir eine große Hollywood-Karriere für Sie vorhersagen können.

Eine der Schauspielerinnen, die Sie sicherlich in zahlreichen Filmen und Serien gesehen haben, ist Natalija Nogulic, und Sie hatten die Gelegenheit, sie in „Dynasty“, „Tales from the Crypt“, „Frasier“, „The Practice“sowie in “Hot in Cleveland” und “2 Broke Girls” zu sehen. Bekannt ist sie auch durch ihre Rolle als Admiralin Alynne Nechayev in “The Next Generation” und “Deep Space Nine”.

Sie erinnern sich bestimmt an Predrag Bjelacs Gesicht aus Harry Potter, wo er Igor Karakoff spielte. Außerdem trat er in „Die Chroniken von Narnia“ und dem Horrorfilm „Das Omen“ auf.

Lazar Ristovski mag keine verrückten Auslandsrollen haben, aber wenn Seberdzija nicht anruft, kann er immer noch einspringen und einen russischen Terroristen spielen, bisher war er in Bond „Casino Royale“ und „The November Man“ mit Ex-Bond Pierce Brosnan zu sehen.

Und während Ristovski nur mit Bond Karten spielte, hatte Milorad Kapor die “Ehre”, bei einer Schießerei mit Bond getötet zu werden.

Obwohl wir ihn in Seifenopern gewohnt sind zu sehen, hatte Stefan Kapicic auch Rollen in „24“, „Numb3rs“, „The Unit“ und dem Film „Big Miracle“.

Bojana Novakovic spielte in der hervorragenden Serie „Shameless“ und den Filmen „Edge of Darkness“ und „Devil“.

Branka Katic spielte in „Red Widow“, „Big Love“, „Entourage“ und „American Odyssey“ und den Filmen „Public Enemies“ und „Captain America: The Winter Soldier“.

Sergej Trifunovic erschien in den Filmen „Next“, „The Whitsleblower“, „The Raven“ und „War, Inc.“. Branko Tomovic hat in „24: Live Another Day“ und „ Fury“ gespielt.

Produzent Gordon Bijelonic arbeitete an den Filmen „The Angriest Man in Brooklyn“, „It’s a Disaster“ und „The Forger“.

