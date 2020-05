Milla Jovovich: „Mein Papa war im Gefängnis und mein Opa auf Goli otok“

Vor 75 Jahren endete der Zweite Weltkrieg. Aus diesem Anlass veröffentlichte die Hollywoodschauspielerin Milla Jovovich (44) einige Fotos von ihren Vorfahren auf ihrem Instagram-Profil.

Milla kam in Kiew als Tochter des serbischen Doktors Bogdan Jovovich und der russischen Schauspielerin Galina Loginova zu Welt. 1981 flüchtete die Familie aus der UDSSR, zuerst nach London und dann in die USA. Heute lebt sie mit ihrer Familie in Los Angeles.

„Mit dem 8. bzw. 9. Mai endete der Zweite Weltkrieg für die Alliierten und die Russische Armee. Es waren viele Kämpfer und Soldaten in meiner Familie, die in diesem Krieg kämpften“, schrieb die Schauspielerin.

Unter anderem postete sie ein Foto von ihrer Großmutter Tatyana Popovy, die sich mit nur 16 Jahren als Krankenschwester verpflichtete und an der Front ihren Dienst verrichtete. „Bis zum ihrem 18. Geburtstag hat sie unaussprechliche Gräuel gesehen“, fügte Jovovich hinzu. Popovys Ehemann, Mila Jovovichs Großvater mütterlicherseits, Alexander Loginov habe ebenfalls den gesamten Zweiten Weltkrieg über gedient.

Serbische Herkunft

„Auch mein Großvater väterlicherseits, Bogdan Jovovich kämpfte in den Reihen der Jugoslawischen Partisanen“, schrieb die 44-Jährige weiter. Die Schauspielerin stammt also aus einer sehr revolutionären Familie. „Mein Großvater und seine Brüder waren Gefangene auf Goli otok. Die Geschichte fasziniert mich. Deswegen möchte ich mit meinem Verwandten Mirko, der Regisseur ist, einen Film über Goli otok drehen“, so Jovovich.

„Ich bin wahrscheinlich das einzige Mitglied der Jovovich-Familie, das noch nicht im Gefängnis war“, scherzte sie in einem Interview für „Sedmica“ und fügte hinzu, dass ihr Vater aufgrund von Versicherungsbetrugs 1994 verhaftet wurde und fünf Jahre im Gefängnis saß.

„Wir haben ein sehr enges Verhältnis, vor allem seitdem ich zum ersten Mal Mutter wurde. Er lebt in Las Vegas und besucht uns, wann immer er kann. Von meiner Mutter habe ich die Neugier und Liebe zur Literatur und Kunst geerbt. Von meinem Vater habe ich die impulsive Seite, Furchtlosigkeit und Risikobereitschaft“, so die Schauspielerin über ihre Eltern.

