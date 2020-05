Gepanschter Schnaps fordert 17 Tote

Nachdem sie verunreinigten Alkohol getrunken haben, sind Dutzende erkrankt und 17 Personen sogar an einer Vergiftung gestorben. Die Regierung warnt.

Vergangenes Wochenende sorgte ein Schnaps bereits in kleinen Mengen für schreckliche Folgen. Die Konsumenten klagten über Kopfschmerzen, Schwindelgefühle und mussten in eine Klinik gebracht werden. 17 erlagen der Vergiftung

#LoÚltimo 🚨| ¡Emergencia Sanitaria en el Municipio de Chiconcuautla! pic.twitter.com/c7EcCdWNkR — Ultra Noticias Puebla (@Ultrapuebla) May 12, 2020

Das Getränk ist eine Art Agavenschnaps, der in der in Chiconcuautla , einer armen Gemeinde Mexikos, zu Dutzenden Erkrankten führte. Die Verwaltung der Gemeinde im Bundesstaat Puebla rief am Dienstagabend einen Gesundheitsnotstand aus und appellierte an die Bevölkerung, vorerst keine alkoholischen Getränke zu konsumieren.