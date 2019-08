Kroatischer Superstar Višnjić kehrt Hollywood den Rücken

Teile diesen Beitrag:







Einer der international wohl erfolgreichsten kroatischen Schauspieler, Goran Višnjić (46) enthüllte, dass er in Kürze die Vereinigten Staaten verlassen wird.

Im Interview für „Gloria.hr“ erklärte der Hollywood-Star, dass er nach 20 Jahren in den USA bereit sei, nach Europa zurückzukehren. In den vergangenen Jahren lebte er sowohl in Los Angeles als auch in Santa Monica und Palos Verdes. Višnjić sei nun bereit, ein neues Kapitel in seinem Leben aufzuschlagen.

Umzug im Sommer 2020

Nächstes Jahr plant Višnjić mit seiner Familie nach England zu ziehen. Grund für den Tapetenwechsel sei unter anderem die geographische Nähe zu seiner Familie in Kroatien. „In Amerika vermissen die Kinder vermissen ihre Oma und ihren Opa“, so der Kroate.

Der 46-Jährige wurde vor allem durch seine Rollen in den Serien „Emergency Room“ und „Timeless bekannt“. Ebenso verkörperte er Ante Gotovina im kürzlich veröffentlichen Film „General“, der derzeit in kroatischen Kinos läuft.