So viele Touristen besuchten Kroatien im Juli!

Im Zuge des fortlaufenden Juli-Monats strömten bereits 1,7 Millionen Reisende in das idyllische Kroatien, wobei sie beeindruckende 10,8 Millionen Übernachtungen hervorgebracht haben.

Diese zahlenmäßige Entwicklung spiegelt annähernd den Standpunkt des vergleichbaren Vorjahreszeitraums wider. Aktuell entspannen laut der Kroatischen Tourismusbehörde (HTZ) nahezu 900.000 Erholungssuchende in dem begehrten Urlaubsziel.

Jüngst veröffentlichte die HTZ vorläufige Kennzahlen aus ihrem Besuchertracking-System. Aus diesen statistischen Aufzeichnungen geht hervor, dass bis zur Mitte Juli bereits 8,5 Millionen Freizeitreisende ihr Sommerglück in Kroatien gefunden und dabei insgesamt 38,2 Millionen Übernachtungen verzeichnet haben. Gegenüber dem Vorjahr veranschaulicht dies einen Anstieg von 12% in der Besucherfrequenz und 6% bei den Übernachtungszahlen.

Kristjan Stanicic, der Leiter der HTZ, äußerte sich optimistisch zu dieser positiven Trendwende. ,,Wir sind überaus zufrieden mit den Resultaten aus dem bisherigen Jahresverlauf und dem aktuellen Juli-Monat. Wir stecken mittendrin in der Hochsaison, wodurch sich derzeit knapp 900.000 Reisende in unserem Land aufhalten. Wir rechnen demnächst mit einer Steigerung auf täglich über eine Million Touristen an kroatischen Reisezielen.“

Zurzeit verteilt sich der Großteil der Urlauber über Istrien, Split-Dalmatien und die Kvarner Bucht. Dabei stellen die Gemeinden Vir, Rovinj, Umag, Porec, Medulin und Dubrovnik besonders heiße Anlaufpunkte dar. Unter der Menge der Touristen identifizieren sich primär Gäste aus Deutschland, Slowenien und Kroatien selbst. Doch auch zahlreiche Besucher aus Österreich, Tschechien und Polen entscheiden sich für eine kroatische Auszeit.