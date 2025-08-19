Darum solltet ihr Paprikakerne unbedingt mitessen!

Was viele achtlos wegwerfen, birgt ungeahnte Schätze: Paprikakerne entpuppen sich als nährstoffreiche Alleskönner mit nussigem Aroma und gesundheitlichen Vorteilen.

Paprika gehören zu den beliebtesten Gemüsesorten in der Küche und bereichern zahlreiche Gerichte mit ihren leuchtenden Farben und ihrem charakteristischen Aroma. Doch während das Fruchtfleisch selbstverständlich verwertet wird, landen die Kerne meist im Abfall. Ein Fehler, wie sich herausstellt – denn die kleinen Samen bieten überraschende gesundheitliche Vorteile und kulinarische Möglichkeiten.

Entgegen weit verbreiteter Annahmen sind Paprikakerne keineswegs schädlich oder giftig. Sie stellen vielmehr eine wertvolle Ergänzung für eine ausgewogene Ernährung dar. Die kleinen Samen punkten mit einem hohen Ballaststoffgehalt, der die Verdauung unterstützt und länger satt hält. Zudem enthalten sie Antioxidantien, die den Körper vor freien Radikalen schützen.

Besonders wertvoll sind die enthaltenen sekundären Pflanzenstoffe wie Carotinoide und Polyphenole sowie ungesättigte Fettsäuren, die sich positiv auf den Fettstoffwechsel auswirken können. Auch ihr Vitamin- und Mineralstoffprofil ist beachtlich: Vitamin E mit seinen hautpflegenden Eigenschaften sowie Magnesium und Kalium, die für Muskelfunktion und Herz-Kreislauf-System essentiell sind, machen die Kerne zu einem kleinen Nährstoffpaket.

Die Verbraucherzentrale bestätigt, dass Paprikakerne aus ernährungsphysiologischer Sicht eine sinnvolle Ergänzung zur täglichen Ernährung darstellen. Besonders in gemahlener Form können sie einen wertvollen Beitrag zur Ballaststoffzufuhr leisten, auch wenn die gesundheitlichen Effekte in haushaltsüblichen Mengen begrenzt bleiben.

Vielseitige Verwendung

Auch geschmacklich überzeugen die oft unterschätzten Paprikakerne. Statt der vermuteten Bitterkeit bieten sie ein mildes, nussiges Aroma, das sich harmonisch in verschiedene Gerichte einfügt. Die Samen können sowohl roh verzehrt als auch geröstet werden, wodurch sich ihr Geschmacksprofil intensiviert.

Bei der Zubereitung lassen sich die Kerne vielseitig einsetzen: Sie können mit der Paprika im Backofen geröstet oder frisch in Salate eingearbeitet werden. Besonders in Suppen und Eintöpfen entfalten sie ihr volles Potenzial, da sie beim Kochen weicher werden und besser verdaulich sind. Sie verleihen den Speisen eine angenehme Textur und steigern den Nährwert, ohne den Hauptgeschmack zu dominieren. Ein praktischer Tipp: Durch Mahlen der Kerne lassen sie sich noch einfacher in verschiedene Gerichte integrieren.

Dunkle Kerne

Die manchmal auftretende dunkle Färbung der Paprikakerne ist in der Regel unbedenklich, solange die Paprika selbst keine Anzeichen von Verderb aufweist. Diese Dunkelfärbung kann verschiedene Ursachen haben – sei es der Reifegrad, die Lagerungsbedingungen oder schlicht die Sorte, die von Natur aus dunklere Samen hervorbringt.

Entscheidend ist der Gesamtzustand der Paprika: Erscheint sie frisch, ohne Schimmelbildung oder unangenehmen Geruch, können auch dunkle Kerne bedenkenlos verzehrt werden. Bei Zweifeln oder sichtbaren Anzeichen von Verderb sollten die Kerne allerdings entfernt oder die gesamte Paprika nicht mehr verwendet werden.

Zu beachten ist, dass dunkle Kerne tendenziell etwas bitterer schmecken können als helle Exemplare. Menschen mit einer Empfindlichkeit gegenüber bitteren Geschmacksnoten könnten daher die dunkleren Kerne aussortieren und nur die helleren verwenden. Grundsätzlich stellen dunkle Kerne jedoch kein gesundheitliches Risiko dar, sofern die Frucht selbst einwandfrei ist.

Wichtige Unterscheidung

Ein wichtiger Hinweis gilt jedoch für schärfere Paprikasorten: Bei Peperoni oder Chili sollten die Kerne entfernt werden, da diese den Schärfestoff Capsaicin enthalten. Dieser kann zu unangenehmen Reizungen im Mund und Magen-Darm-Trakt führen. Bei normaler Gemüsepaprika besteht dieses Risiko hingegen nicht.

Trotz aller positiven Eigenschaften sollten die Erwartungen an den Geschmack nicht zu hoch angesetzt werden. Laut ÖKO-TEST sind die Kerne pur oder leicht in Öl geröstet geschmacklich eher unspektakulär.