Berühmter Balkansänger outet sich als schwul und zeigt seinen Partner (FOTO)

Marko Bosnjak, der kroatische ESC-Teilnehmer, genießt derzeit erholsame Tage an der Adria – und das nicht allein. Nach langem Versteckspiel präsentierte der Sänger nun erstmals seinen Partner in den sozialen Medien. Sein Lebensgefährte, ein Spanier, hat für die Liebe einen bedeutenden Schritt gewagt und ist nach Zagreb gezogen.

„Eine Fernbeziehung kam für mich nie in Frage. Von Beginn an war mir wichtig, dass wir im Alltag füreinander da sind„, verriet Bosnjak im Gespräch mit dem Magazin Story. Seit dem Umzug teilen die beiden ein gemeinsames Leben in der kroatischen Hauptstadt.

Der 25-jährige Sänger vertrat Kroatien beim Eurovision Song Contest 2025 in Basel mit seinem Song „Poison Cake“ – sein zweiter Anlauf nach dem zweiten Platz beim kroatischen Vorentscheid Dora 2021. Vor seinem Auftritt in London sprach der Musiker in einem Podcast offen über die mangelnde Akzeptanz in seiner Heimat. „Es berührt mich sehr, überhaupt hier zu sein, weil ich in Kroatien seit meinem Coming-out wenig Unterstützung erfahre. Hier fühle ich mich angenommen und wertgeschätzt – das bedeutet mir unglaublich viel“, erklärte Bosnjak mit Tränen in den Augen. Es war nicht das erste Mal, dass er sich zu diesem Thema äußerte.

Schwierige Jugend

In der Sendung Show² von Vecernji list berichtete er von Mobbing-Erfahrungen während seiner Schulzeit und schilderte, wie er sich seinen Eltern gegenüber outete. „Das Paradoxe war, dass andere meine sexuelle Orientierung erkannten, bevor ich selbst damit im Reinen war. Schon in der Grundschule wurde ich deswegen gehänselt, ohne dass ich überhaupt verstand, worum es ging – ich hatte meine Identität noch gar nicht entwickelt“, erzählte der Sänger und betonte, dass er mit der Zeit gelernt habe, zu sich selbst zu stehen.

Bosnjak wuchs in der herzegowinischen Gemeinde Prozor-Rama auf und konnte sich erst nach seinem Umzug nach Zagreb freier entfalten. „Als ich für mich selbst Klarheit gefunden hatte, dachte ich mir: ‚Na und?‘ Wenn mich heute jemand als Schwulen beschimpft, antworte ich einfach: ‚Ja, und?'“, schilderte er mit bemerkenswerter Offenheit. Über die familiäre Reaktion gestand Bosnjak, dass seine Eltern seine Orientierung zwar ahnten, die Akzeptanz jedoch nicht leichtfiel. „Ich habe mich meinen Eltern schon früh anvertraut. Für sie war das ein echter Kampf, weil wir aus einem streng katholischen, konservativen Umfeld stammen. So etwas war ihnen völlig fremd. In Rama, woher ich komme, existiert Homosexualität quasi nicht“, erklärte er mit einem Lächeln und fügte hinzu: „Wenn ich jetzt dort als Außenseiter gelte, wird es vielleicht für die nächste Generation einfacher sein.“

Kirchliche Kritik

Nach seinem Sieg beim kroatischen ESC-Vorentscheid Dora sah sich Bosnjak mit einer Welle von Anfeindungen in sozialen Netzwerken konfrontiert. Besonders scharf fielen die Kritiken aus kirchlichen Kreisen aus. „Ich denke, die Kirche hätte wichtigere Themen als Musikkritik. Geistliche sollten sich mehr auf ihre priesterlichen Aufgaben konzentrieren, statt in meinen Liedern nach vermeintlichen ideologischen Botschaften zu suchen“, kommentierte er in der Sendung RTL Direkt und ergänzte selbstbewusst: „Ich bin stolz auf mich und meine Identität. In Kroatien gibt es leider noch viele Menschen mit einem sehr engen Weltbild.

Ich nehme es ihnen nicht übel, aber es ist schon ironisch, wie sie einerseits christliche Nächstenliebe predigen und andererseits genau dagegen verstoßen. Diese Widersprüchlichkeit finde ich mittlerweile fast unterhaltsam.“