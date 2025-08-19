Bombenalarm bei Jala & Buba-Konzert: Hunderte Fans evakuiert (VIDEO)

Mitten im Konzertabend der Rap-Stars Jala Brat und Buba Corelli herrschte plötzlich Alarmstimmung. Nach einer kompletten Evakuierung kehrte die Musik zurück.

Bombendrohung

Ein Konzert der bekannten Rapper Jala Brat und Buba Corelli im Club Aqua in Sarajevo musste am Wochenende wegen einer Bombendrohung vorübergehend unterbrochen werden. Wie das Portal „Avaz“ erfuhr, rückten umgehend Einsatzkräfte der Polizei zum Veranstaltungsort aus. Das Innenministerium des Kantons Sarajevo bestätigte den Vorfall.

Die Sicherheitsbehörden reagierten mit sofortigen Maßnahmen und evakuierten das Clubgebäude vollständig. Die Evakuierung verlief geordnet und ohne Panik unter den Konzertbesuchern ab, während die Beamten eine gründliche Bombenentschärfungsuntersuchung durchführten. Zahlreiche Konzertbesucher harrten geduldig vor dem Eingang aus.

Konzert fortgesetzt

Nach Abschluss der Sicherheitsüberprüfung und Entwarnung konnte die Veranstaltung schließlich doch noch stattfinden. Die Polizei gewährleistete während des gesamten Vorfalls die Sicherheit der Gäste sowie der Künstler.

Laut dem Nachrichtenportal „Klix“ gaben die Rapper selbst bekannt, dass sie ihren Auftritt nach der Unterbrechung fortsetzen konnten.